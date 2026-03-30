Arc Raiders: Flashpoint-Update ist im Anmarsch - Release, Uhrzeit und Inhalte des Patches im Live-Ticker

Am 31. März gibt es neue Inhalte für Arc Raiders, dann erscheint nämlich das Flashpoint-Update für PS5, Xbox Series X/S und PC. Dank der 2026-Roadmap wissen wir auch schon einiges zu den Inhalten. Wir fassen zusammen, was drin steckt und wann wir mit dem neuen Update rechnen dürfen.
Montag, 30.03.2026
17:00 Uhr
Morgen ist es soweit, dann kommt das nächste Content-Update für Arc Raiders. Erfahrungsgemäß dürfte es gegen 11:00 Uhr morgens soweit sein, wir halten euch hier im Live-Ticker aber genauestens auf dem Laufenden und ergänzen die Patch Notes, sobald sie bekannt sind.
Der offizielle X-Account teast derweil schon fleißig und warnt, dass wir im neuen Update ein Auge auf den Himmel haben sollten.
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Flashpoint-Update für Arc Riders - Termin und mögliche Release-Uhrzeit
- Termin: Dienstag, der 31. März 2026
- Uhrzeit: Vermutlich wieder zwischen 10:30 und 11:00 Uhr deutscher Zeit
Embark hat zwar auch diesmal keine konkrete Release-Uhrzeit für das Update vorab bekannt gegeben, mit Blick auf die letzten Patches gehen wir aber davon aus, dass es wieder am Vormittag soweit sein wird. Je nach Plattform kann es dabei erfahrungsgemäß zu ein paar Minuten Verzögerung kommen.
Das steckt alles im Flashpoint-Update für Arc Raiders
Dank der offiziellen Roadmap für 2026 kennen wir bereits die großen Neuerungen. Wie schon bei den letzten Updates erwartet uns wieder eine neue Map-Bedrohung. Teaser auf dem offiziellen X-Account des Spiels scheinen Blitze und einen Sturm anzudeuten, der möglicherweise nicht natürlichen Ursprungs ist.
Außerdem soll Hahn Scrappy auch ein Update bekommen, nachdem seine UI letzten Monat bereits überarbeitet wurde.
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- Neue Map-Kondition
- Neue Arc-Bedrohung
- Neues Player-Project
- Update für Scrappy
Das erwartet uns im April-Update für Arc Raiders
Auch das nächste Update nach Flashpoint ist bereits bekannt und dürfte das bislang größte in diesem Jahr werden. Im "Riven Tides"-Update, das im April erscheint, steckt nämlich unter anderem eine komplett neue Map, sowie ein neuer großer Arc.
Halten euch diese kleineren Updates bei der Stange oder könnt ihr das nächste "große" Update gar nicht mehr abwarten?
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