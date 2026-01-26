Live

ARC Raiders Headwinds-Update im Anmarsch: Release-Uhrzeit, Inhalte und mehr im Liveticker

Am 27. Januar 2026 erscheint das Headwinds-Update zu ARC Raiders. Alle Infos zum Patch, zur möglichen Release-Uhrzeit sowie den Inhalten im Liveticker.

Linda Sprenger
26.01.2026 | 18:41 Uhr

Das Headwinds-Update für ARC Raiders ist im Anmarsch!

Schon Morgen steht mit "Headwinds" der nächste große Patch für ARC Raiders an. In unserem Liveticker informieren wir euch über das kommende Update, die Inhalte sowie Patch Notes, sobald diese verfügbar sind. Also bleibt dran!

Headwinds-Update für ARC Riders - Termin und mögliche Release-Uhrzeit:

  • Termin: Das Update soll am 27. Januar 2026 (Dienstag) veröffentlicht werden
  • Eine Uhrzeit kennen wir noch nicht, stellt euch aber auf 10:30 Uhr vormittags (deutscher Zeit) ein. Zumindest erschienen zu dieser Uhrzeit die vergangenen ARC Raiders-Patches.

Headwinds-Update für ARC Riders kommt am 27. Januar - Liveticker mit allen Infos

Montag, 26.01.2026

18:40 Uhr

Ein Trailer zum morgigen Headwinds-Update ist soeben aufgetaucht und scheint den Sandsturm als neue Map-Modifikation zu bestätigen, zudem können wir uns offenbar auf Solo vs. Squads-Matchmaking freuen:

18:30 Uhr

Hereinspaziert! Hier findet ihr alle Infos zum morgigen Headwinds-Update für ARC Raiders im Überblick.

Video starten 0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

Was bringt das Headwinds-Update für ARC Riders?

Drei große Änderungen bzw. Neuerungen des kommenden Headwinds-Update hat Entwicklerstudio Embark Studios bereits zur Veröffentlichung der Roadmap für den Shooter verraten:

  • Matchmaking Level 40+: Erfahrene Raider können sich nun gezielt mit anderen hochgelevelten Spieler*innen messen.
  • Neue Karten-Modifikation: Ein neues Element wird eingeführt, das kleine taktische Anpassungen erfordert. Anhand des bereits veröffentlichten Teaser-Bildes (s. X-Post unten) spekulieren Fans aktuell, dass es sich hier um einen Sandsturm handeln könnte (via Insider-Gaming).
  • Neues Raider-Projekt in der Basis

Weitere Details und Inhalte sind nicht bekannt. Über alle zusätzlichen Infos werden wir euch dann im Liveticker informieren.

Übrigens: Am vergangenen Wochenende hat Entwickler Embark Studios in der 2026-Roadmap außerdem enthüllt, welche Updates in den nächsten Monaten auf uns zu kommen. So dürfen wir uns bis einschließlich April jeden Monat über ein neues Update für den gefeierten Extraction-Shooter freuen.


Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026
von Annika Bavendiek
Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026

Nach Headwinds steht im Februar der große Shrouded Sky-Patch an, der unter anderem ein Update für die Map, neue Bedrohungen und mehr im Gepäck haben soll. Darauf folgt im März das Flashpoint-Update und im April können wir uns auf das erste Highlight des Jahres freuen: So soll Riven Tides eine brandneue Map, einen neuen ARC-Boss und vieles mehr mit sich bringen. Weitere Infos zur Roadmap findet ihr im oben verlinkten GamePro-Artikel.

Zockt ihr weiterhin ARC Raiders und freut euch auf das Update?

Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Mehr zum Spiel
Mehr zum Spiel
