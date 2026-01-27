"Empfehle, alleine zu reisen" - Es gibt ein echtes Hotel, das 'Stella Montis' heißt und von ARC Raiders-Spielern mit Bewertungen überflutet wird

Stella Montis ist die neueste Map aus ARC Raiders.

Ein Hotel in Italien trägt zufällig denselben Namen wie eine Karte aus dem beliebten Extraction-Shooter ARC Raiders. Das haben offenbar einige Spieler*innen herausgefunden und in der Folge lustige Bewertungen für die Unterkunft abgegeben.

ARC Raiders-Spieler bewerten Stella Montis

Darum geht's: Stella Montis ist der Name einer Map aus ARC Raiders. Die Karte wurde erst nach dem Release hinzugefügt und verspricht hervorragenden Loot. Entsprechend gefährlich ist es dort allerdings auch.

Lustiger Zufall: In Italien gibt es ein Hotel, das ebenfalls Stella Montis heißt. DIe Welt von ARC Raiders ist tatsächlich in Italien angesiedelt, weshalb es zumindest geographisch durchaus Sinn ergibt. Das Hotel gab es aber natürlich schon viele Jahre vor dem Release des Spiels. Einen Zusammenhang gibt es nicht.

Das hat einige Spieler*innen allerdings nicht davon abgehalten, eine Reihe von lustigen Rezensionen auf Google zu hinterlassen. Einige davon hat der Instagram-User "xnikgo" in einem kurzen Video vorgelesen. Ihr könnt euch den Clip hier ansehen:

Was schreiben die User? Die Rezensionen sind im Großen und Ganzen positiv, es entsteht dadurch also kein Schaden für das Hotel. Unwissende dürften sich dennoch über die merkwürdigen Bewertungen wundern. Der User "Hejiujiu" schreibt etwa:

Toller Ort.

Ich empfehle jedoch, dieses Hotel alleine zu bereisen. Gruppen ab zwei Personen laufen Gefahr, in der Lobby auf Ratten zu treffen. Das Hotel verfügt über eine Krankenstation, die oft als Leichenfundort dient.

Bitte verhaltet euch während eures Aufenthalts freundlich zu den anderen Gästen

Oder hier die Rezension von "Alan Castellucchio":

Ein wunderschönes Hotel, hier fand ich meinen ersten Aphelion-Blueprint; schade nur, dass die Shredder vor den Extraktionspunkten oft lästig sind, genau wie die Spieler, die an versteckten Stellen feststecken, oder diejenigen, die einem erst sagen, man solle nicht schießen, und einen dann mit Kugeln durchlöchern.

Das Hotel scheint einige der Bewertungen schon wieder entfernt zu haben, es kommen aber offenbar immer wieder neue nach. Vielleicht sollte man einfach aufgeben und einen "ARC Raiders"-Themenraum einrichten.

Was haltet ihr von der Aktion?