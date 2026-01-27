"Empfehle, alleine zu reisen" - Es gibt ein echtes Hotel, das 'Stella Montis' heißt und von ARC Raiders-Spielern mit Bewertungen überflutet wird

Ähnlich wie im Spiel ist das Hotel im Norden Italiens zu finden. Da hören die Parallelen aber auch schon auf.

Jonas Herrmann
27.01.2026 | 19:34 Uhr

Stella Montis ist die neueste Map aus ARC Raiders. Stella Montis ist die neueste Map aus ARC Raiders.

Ein Hotel in Italien trägt zufällig denselben Namen wie eine Karte aus dem beliebten Extraction-Shooter ARC Raiders. Das haben offenbar einige Spieler*innen herausgefunden und in der Folge lustige Bewertungen für die Unterkunft abgegeben.

ARC Raiders-Spieler bewerten Stella Montis

Darum geht's: Stella Montis ist der Name einer Map aus ARC Raiders. Die Karte wurde erst nach dem Release hinzugefügt und verspricht hervorragenden Loot. Entsprechend gefährlich ist es dort allerdings auch.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Lustiger Zufall: In Italien gibt es ein Hotel, das ebenfalls Stella Montis heißt. DIe Welt von ARC Raiders ist tatsächlich in Italien angesiedelt, weshalb es zumindest geographisch durchaus Sinn ergibt. Das Hotel gab es aber natürlich schon viele Jahre vor dem Release des Spiels. Einen Zusammenhang gibt es nicht.

Das hat einige Spieler*innen allerdings nicht davon abgehalten, eine Reihe von lustigen Rezensionen auf Google zu hinterlassen. Einige davon hat der Instagram-User "xnikgo" in einem kurzen Video vorgelesen. Ihr könnt euch den Clip hier ansehen:

Was schreiben die User? Die Rezensionen sind im Großen und Ganzen positiv, es entsteht dadurch also kein Schaden für das Hotel. Unwissende dürften sich dennoch über die merkwürdigen Bewertungen wundern. Der User "Hejiujiu" schreibt etwa:

Toller Ort.
Ich empfehle jedoch, dieses Hotel alleine zu bereisen. Gruppen ab zwei Personen laufen Gefahr, in der Lobby auf Ratten zu treffen. Das Hotel verfügt über eine Krankenstation, die oft als Leichenfundort dient.
Bitte verhaltet euch während eures Aufenthalts freundlich zu den anderen Gästen

Mehr zu ARC Raiders
ARC Raiders Headwinds-Update kommt heute: Release-Uhrzeit, Inhalte und mehr im Liveticker
von Linda Sprenger
Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026
von Annika Bavendiek
"Ihr profitiert mehr, als ihr denkt" - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System
von Stephan Zielke

Oder hier die Rezension von "Alan Castellucchio":

Ein wunderschönes Hotel, hier fand ich meinen ersten Aphelion-Blueprint; schade nur, dass die Shredder vor den Extraktionspunkten oft lästig sind, genau wie die Spieler, die an versteckten Stellen feststecken, oder diejenigen, die einem erst sagen, man solle nicht schießen, und einen dann mit Kugeln durchlöchern.

Das Hotel scheint einige der Bewertungen schon wieder entfernt zu haben, es kommen aber offenbar immer wieder neue nach. Vielleicht sollte man einfach aufgeben und einen "ARC Raiders"-Themenraum einrichten.

Was haltet ihr von der Aktion?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor einer Stunde

"Empfehle, alleine zu reisen" - Es gibt ein echtes Hotel, das 'Stella Montis' heißt und von ARC Raiders-Spielern mit Bewertungen überflutet wird

vor 8 Stunden

ARC Raiders Headwinds-Update kommt heute: Release-Uhrzeit, Inhalte und mehr im Liveticker

vor 3 Tagen

Neue Arc Raiders-Roadmap kündigt neue Map an - das steckt in den Updates bis April 2026

vor 4 Tagen

"Ihr profitiert mehr, als ihr denkt" - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System

vor 5 Tagen

Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
LEGO-Fan muss sein Katzen-Set umbauen, weil seine echte Katze es hasst - und das Ergebnis sieht großartig aus

vor 44 Minuten

LEGO-Fan muss sein Katzen-Set umbauen, weil seine echte Katze es hasst - und das Ergebnis sieht großartig aus
Empfehle, alleine zu reisen - Es gibt ein echtes Hotel, das Stella Montis heißt und von ARC Raiders-Spielern mit Bewertungen überflutet wird

vor einer Stunde

"Empfehle, alleine zu reisen" - Es gibt ein echtes Hotel, das 'Stella Montis' heißt und von ARC Raiders-Spielern mit Bewertungen überflutet wird
Papa lässt seine 9-jährige Tochter ihren eigenen PC bauen - die macht alles selbst und bekommt sogar eine Grafikkarte von Fans geschenkt   16  

vor einer Stunde

Papa lässt seine 9-jährige Tochter ihren eigenen PC bauen - die macht alles selbst und bekommt sogar eine Grafikkarte von Fans geschenkt
Glückspilz bestellt bei Amazon eine microSD-Karte für seine Switch – und bekommt gleich neun

vor einer Stunde

Glückspilz bestellt bei Amazon eine microSD-Karte für seine Switch – und bekommt gleich neun
mehr anzeigen