ARC Raiders-Spieler steckt alle Punkte in "nutzlosen" Skill - und walzt jetzt damit jede Drohne im Nahkampf nieder

Nahkämpfe sind in ARC Raiders eigentlich der allerletzte Ausweg. Ein Skill ändert das allerdings.

Jonas Herrmann
19.01.2026 | 19:15 Uhr

Wer will, kann in ARC Raiders auch das Raider-Tool für Angriffe nutzen. Wer will, kann in ARC Raiders auch das Raider-Tool für Angriffe nutzen.

In ARC Raiders gibt es drei Skilltrees, in denen mit Skillpunkten neue Fähigkeiten und Verbesserungen freigeschaltet werden können. Einer davon gilt schon seit Release als klar am schwächsten. Ihn dennoch zu nutzen, sorgt immerhin für ein paar lustige Momente.

ARC Raiders-Fan geht in den Nahkampf

Darum geht's: Verdiente Skillpunkte können in ARC Raiders in neue Fähigkeiten investiert werden. Dabei gibt es drei unterschiedliche Pfade: "Kondition", "Mobilität" und "Überleben". Die besten Skills warten natürlich am Ende der Pfade, um sie zu erlangen, muss man sich also möglichst früh festlegen.

Video starten 12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Nützliche Skills gibt es natürlich auf allen drei Pfaden. Die meisten Spieler*innen sind sich aber einig, dass sich bei den späteren Fähigkeiten vor allem "Mobilität" und "Überleben" wirklich lohnen. Dort kann man etwa die Möglichkeit freischalten, bestimmte Container aufzubrechen, die garantiert guten Loot liefern.

In "Kondition" wartet am Ende eines Pfads hingegen die Fähigkeit "Fliegenklatsche", mit der Wespen und Geschütztürme mit nur einem Schlag des Raider-Tools ausgeschaltet werden können. Um diese Fähigkeit freizuschalten, müssen zuvor mindestens 36 Skillpunkte in "Kondition" investiert worden sein.

Mehr zu ARC Raiders
ARC Raiders-Fans bekommen endlich einen herbeigesehnten Skin, aber jetzt finden alle die Hose hässlich
von Jonas Herrmann
Arc Raiders schenkt euch nur heute Goldene Axt - Beeilt euch und loggt euch fix ein, wenn ihr es noch nicht getan habt
von Linda Sprenger
PC-Spieler verschaffen sich in ARC Raiders einen unfairen Vorteil - und bringen damit PS5- und Xbox-Fans auf die Palme
von Jonas Herrmann

Der Skill gilt allgemein als ziemlich "nutzlos". Wespen fliegen durch die Luft und Geschütztürme sind oft hoch oben an Decken oder Wänden angebracht. Sie im Nahkampf anzugreifen, ist in den meisten Fällen also überhaupt nicht möglich.

Dem Reddit-User "HarleyMore" ist das aber egal. Er hat sich nach der erfolgreichen Expedition, bei nahezu der gesamte Fortschritt zurückgesetzt ist, extra vorgenommen, "Fliegenklatsche" freizuschalten und zu nutzen.

In einem Post zeigt er, wie anders und witzig das Gameplay von ARC Raiders dadurch aussehen kann:

Anstatt sich zu verstecken, geht der User dabei in die Offensive und springt teilweise sogar von Häusern, um Wespen aus der Luft zu schlagen. Auf dem Weg zu "Fliegenklatsche" werden zudem weitere Fähigkeiten freigeschaltet, die etwa die benötigte Ausdauer für Nahkampfangriffe verringern, was es zusätzlich erleichtert.

In den Kommentaren sind sich viele einig, dass das Video ziemlich witzig ist. Der Skill sei aber immer noch "nutzlos". Man müsse schon speziell nach solchen Situationen suchen, um ihn zu nutzen. Anders könnte es aussehen, wenn der Nahkampfschaden auch gegen größere Gegner erhöht werden würde.

Was haltet ihr davon? Was sind eure Lieblingsskills aus ARC Raiders?

