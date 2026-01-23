"Ihr profitiert mehr, als ihr denkt" - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System

Viele Spielende empfinden späte Raids als Nachteil. Laut dem Entwicklerteam zeigen interne Zahlen allerdings ein anderes Bild.

Stephan Zielke
23.01.2026 | 16:00 Uhr

Arc Raiders frustriert immer häufiger Fans mit dem Spawn-System. Arc Raiders frustriert immer häufiger Fans mit dem Spawn-System.

Spät in einen Raid geworfen zu werden, gehört zu den größten Aufregern in Arc Raiders. Weniger Zeit, angeblich kaum noch Loot und Ziele, die längst erledigt sind – so zumindest die Wahrnehmung vieler Spielenden. Nun hat sich Entwickler Embark ausführlicher zu dem System geäußert.

Daten statt Gefühl

Design Lead Virgil Watkins erklärte gegenüber GamesRadar, dass interne Auswertungen ein überraschendes Ergebnis zeigen: Spieler, die spät in einen Raid einsteigen, erzielen im Schnitt mehr "wirtschaftlichen" Gewinn als jene, die von Anfang an dabei sind.

Video starten 0:46 Arc Raiders: Warum sich die Killer-Roboter im Extraction-Shooter so schlau anfühlen

"Spieler denken oft, dass das Loot schon weg ist. Tatsächlich profitieren 'Late Joiner' ökonomisch deutlich stärker."

Laut Watkins liegt das unter anderem daran, dass Raids gegen Ende ruhiger werden. Übrig gebliebene Beute, Kampfspuren anderer Spieler, größere Drohnen oder lukrative Gebiete lassen sich dann oft mit weniger Risiko angehen.

Entwickler sehen das Problem – aber auch den Nutzen

Embark räumt allerdings ein, dass sich späte Spawns schlecht anfühlen können, vor allem bei klaren Zielen wie Trials oder zeitlich begrenzten Aufgaben.

"Wenn du mit einem festen Plan beitrittst und dafür nicht genug Zeit hast, ist das einfach frustrierend."

Der ursprüngliche Zweck des Systems sei jedoch ein anderer: Raids sollen nicht schon nach wenigen Minuten leer sein. Ohne späte Spawns würden viele Matches an Spannung verlieren, weil Spieler allein über die Karte laufen.

Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror
von Stephan Zielke
ARC Raiders-Spieler steckt alle Punkte in "nutzlosen" Skill - und walzt jetzt damit jede Drohne im Nahkampf nieder
von Jonas Herrmann

Frustfaktoren bleiben

Trotz der Erklärungen bleibt die Kritik bestehen. Insbesondere das Spawnen voll ausgerüsteter Teams nahe anderer Spieler*innen, die angeschlagen nur noch ihren Loot nach Hause bringen wollen, sorgt weiterhin für Ärger. Embark signalisiert immerhin, dass man vor allem bei zielgebundenen Aktivitäten nachbessern will.

Ob die Daten-Argumente die Stimmung drehen, kann jedoch bezweifelt werden. Am Ende geht es eher darum, wie Spieler*innen das System empfinden und hier scheint weiterhin Nachholbedarf zu bestehen.

Wie erlebt ihr späte Spawns in Arc Raiders – lohnende Chance oder eher verlorene Zeit?

zu den Kommentaren (0)
Kommentare(0)
Kommentar-Regeln von GamePro
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Kommentare einblenden

Nur angemeldete Benutzer können kommentieren und bewerten.

Ich habe ein Konto
Kostenlos registrieren
Neueste zuerst
Älteste zuerst
Top Kommentare
Arc Raiders

Arc Raiders

Genre: Shooter

Release: 30.10.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Preisvergleich
Mehr zum Spiel
Zum Thema

vor 19 Minuten

"Ihr profitiert mehr, als ihr denkt" - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System

vor 22 Stunden

Arc Raiders-Spieler tut sich mit einem Mitspieler zusammen, aber als er über seinen Loot spricht, beginnt der blanke Horror

vor 3 Tagen

ARC Raiders-Spieler steckt alle Punkte in "nutzlosen" Skill - und walzt jetzt damit jede Drohne im Nahkampf nieder

vor einer Woche

ARC Raiders-Fans bekommen endlich einen herbeigesehnten Skin, aber jetzt finden alle die Hose hässlich

vor einer Woche

Arc Raiders schenkt euch nur heute Goldene Axt - Beeilt euch und loggt euch fix ein, wenn ihr es noch nicht getan habt
mehr anzeigen
Aktuelle News
alle anzeigen
Ihr profitiert mehr, als ihr denkt - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System

vor 20 Minuten

"Ihr profitiert mehr, als ihr denkt" - Arc-Raiders-Entwickler verteidigen umstrittenes Spawn-System
Erste Nintendo Direct in 2026 angekündigt - und sie ist erstmals an einem Sonntag

vor 39 Minuten

Erste Nintendo Direct in 2026 angekündigt - und sie ist erstmals an einem Sonntag
Forza Horizon 6: Alle 93 bislang bekannten Autos in der Übersicht

vor 45 Minuten

Forza Horizon 6: Alle 93 bislang bekannten Autos in der Übersicht
Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026   2  

vor 55 Minuten

Heartopia: Alle Codes und Gratis-Belohnungen der kostenlosen Cozy-Lifesim im Januar 2026
mehr anzeigen