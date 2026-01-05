“Das habe ich bisher nicht im Gaming erlebt”: Arc Raiders-Fans adeln den Shooter für einen ganz bestimmten Aspekt

Eigentlich ist Arc Raiders ein PvPvE-Game. Aber das zweite "P" wird gern ignoriert.

Eigentlich sollte Arc Raiders euren Puls nach oben treiben – etwa durch die ständige Gefahr, euren Loot zu verlieren, brüchige Allianzen, bei denen euch jederzeit Mitspieler*innen ein Messer in den Rücken jagen können, oder PvP-Veteranen, die euch bei Sichtkontakt sofort umlegen. Doch genau das passiert in vielen Matches erstaunlich selten. Stattdessen berichten Spieler von etwas, das man in einem Extraction-Shooter kaum erwartet: Rücksicht, Hilfe und spontanen Zusammenhalt.

Wenn PvP erlaubt ist – aber niemand es will

Im Subreddit r/ArcRaiders teilen Spieler derzeit viele Geschichten aus sogenannten "freundlichen Lobbys". Auslöser war ein Post von CelDidNothingWrong, der beschreibt, wie sich mehrere fremde Spieler in einem Raid spontan zusammenschließen, um einen aggressiven PvP-Spieler auszuschalten – inklusive klarer Callouts, Absicherung und anschließender gemeinsamer Flucht mit Loot.

12:43 Riesen-Erfolg trotz 40€ & mächtiger Konkurrenz! ARC Raiders schafft das Unmögliche!

Ähnliche Erlebnisse tauchen in den Kommentaren dutzendfach auf. Spieler berichten davon, wie sie einander Deckung geben, gemeinsam stärkere ARC-Gegner bekämpfen, Defibrillatoren teilen oder sogar fremde Raider wiederbeleben, statt die Situation auszunutzen. Oft reicht ein kurzes Zeichen mit der Taschenlampe oder ein Satz im Voice-Chat, um klarzumachen: Wir sind cool miteinander.

Das Bemerkenswerte daran: Arc Raiders belohnt dieses Verhalten nicht aktiv. PvP ist jederzeit möglich, Verrat wäre oft der einfachste Weg zum Erfolg. Und trotzdem scheint sich in Teilen der Community eine Art stilles Regelwerk zu bilden. Wer gerade looted, wird in Ruhe gelassen. Wer unfair angreift, wird gemeinsam gestoppt. Und wer hilft, bekommt Hilfe zurück – manchmal sogar in Form von geöffneten Schlüsselräumen oder sicheren Extracts mit sechs oder sieben Spielern gleichzeitig.

Warum das so ungewöhnlich ist

Viele beschreiben das Gefühl als etwas was man aus anderen Spielen kaum kennt: Vertrauen zwischen Fremden in einem System, das eigentlich Misstrauen fördern müsste.

Gerade im Vergleich zu anderen PvP-lastigen Spielen fällt das auf. Dort gehört toxisches Verhalten oft fast zur Identität des Spiels. Arc Raiders scheint aktuell das Gegenteil zu erleben. Natürlich gibt es weiterhin Extract-Camper, Verrat und aggressive Spieler. Doch laut Community bleiben diese die Ausnahme – und verderben nicht den Gesamteindruck.

Habt ihr in Arc Raiders ähnliche Erfahrungen gemacht – oder ist euch das Spiel doch eher von seiner gnadenlosen Seite begegnet?