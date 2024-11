Arcane Staffel 2: Ich hab die ersten 6 Folgen gesehen - hier sind 3 (spoilerfreie) Details, die ihr wissen solltet

Eleen hat die ersten sechs Folgen der zweiten Staffel bereits gesehen und ist begeistert. Ein paar Dinge sind ihr aber aufgefallen.

Drei Jahre Wartezeit für eine neue Staffel sind nicht gerade wenig, vor allem, wenn uns die letzte Season wie im Fall von Arcane mit einem richtig fiesen Cliffhanger zurückgelassen hat. Jetzt hat das Warten aber endlich ein Ende – zumindest teilweise. Die ersten drei Folgen von Season 2 sind ab sofort nämlich auf Netflix verfügbar.

Ich hatte vorab bereits Gelegenheit, die ersten sechs Folgen zu schauen und kann jetzt schon sagen: Auch die zweite Staffel wird fantastisch und kann das extrem hohe Niveau von Season 1 halten. Hier sind drei Dinge, die ich euch vorab verraten kann – natürlich ohne Spoiler.

1. Arcane ist noch immer eine Augenweide

Wer die erste Staffel gesehen hat, dürfte sich vermutlich daran erinnern, wie großartig sie aussieht. Nicht nur der ganz eigene Stil, der sich aus einer Mischung aus 2D- und CG-Effekten zusammensetzt, sondern auch die Liebe zum Detail haben dafür gesorgt, dass Arcane definitiv die schönste animierte Serie auf Netflix und vielleicht sogar die schönste Serie überhaupt war.

Falls ihr euch Sorgen gemacht haben solltet, ob das Animationsteam innerhalb von drei Jahren noch einmal so ein Kunstwerk hinlegen konnte, kann ich euch beruhigen: Die zweite Staffel steht der ersten optisch in nichts nach.

Ganz egal, ob gerade bombastische Actionszenen oder ruhige emotionale Momente über den Bildschirm flimmern: Jede einzelne Animation wirkt liebevoll bis ins letzte Detail geplant, von den Mikro-Expressionen auf den Gesichtern der Charaktere bis hin zur präzisen Wucht hinter jedem Schlag in einer Prügelei.

Schon in den Vorab-Trailern war zu erahnen, dass uns hier wieder jede Menge Action und Drama erwartet.

Ein neues Element, das ich nicht unerwähnt lassen will: Am Anfang jeder Folge gibt es jetzt eine Art Musikvideo. Ansätze davon gab es schon in Season 1, etwa als wir das erste Mal Zhaun zu sehen bekamen oder beim “Baseball”-Kampf zwischen Jinx und Ekko.

Die zweite Staffel integriert das jetzt fest in die Struktur der Folgen und fasst dabei wichtige Hintergrund-Ereignisse in einer kurzen Montage zusammen, die jeweils mit einem Song unterlegt sind. Deren Genres reichen dabei von Alternative Rock bis hin zur Ballade.

2. Arcane Staffel 2 setzt Vorwissen voraus

Wisst ihr noch, wer Singed, Sevika, Mel und Ekko waren? Oder was Shimmer, Zhaun und Hex-Tech bedeuten? Falls ihr euch auch nur bei einem dieser Namen schon ratlos am Kopf gekratzt habt, solltet ihr die erste Staffel lieber noch einmal gucken – oder euch zumindest eine Zusammenfassung der Ereignisse anschauen, etwa mit diesem Video:

4:34 Vor Arcane Staffel 2: Dieses Video fasst die Story von Staffel 1 noch einmal zusammen

Staffel 2 setzt nämlich mitten im Geschehen ein, direkt nach den Ereignissen der ersten Season und dem Angriff von Jinx auf den Rat von Piltover. Wisst ihr teils nicht mehr, wer Nebencharaktere sind oder was sie zuletzt gemacht haben, können einige Szenen ziemlich verwirrend sein. Die zweite Staffel baut zwar immer wieder kleine Verweise zur ersten Season ein, allzu viel Zeit bleibt dafür aber nicht. Womit wir beim dritten Detail wären …

3. In Staffel 2 passiert EINE MENGE

In Staffel 1 konnte (und musste) sich die Serie noch viel Zeit dafür nehmen, die Welt und die Charaktere Stück für Stück zu etablieren. Staffel 2 hat diesen Luxus nicht mehr, denn sie setzt nicht nur mitten in den Geschehnissen ein, sondern muss parallel auch einen ziemlich großen Cast an etablierten Charakteren jonglieren.

Dadurch laufen ziemlich viele Handlungsstränge nebeneinander ab und die Serie muss immer wieder zwischen ihnen hin und her springen. Bei all den Ereignissen bleibt beim Zuschauen deswegen oft kaum Zeit, das Gesehene zu verarbeiten.

Paradoxerweise führt das auch dazu, dass einige Charaktere (besonders Caitlyn und Vi) wankelmütig wirken. War Vi in einer Szene noch dagegen, sich Caitlyn anzuschließen, führt ein Ereignis in der nächsten Szene dazu, dass sie hier ihre Meinung ändert. Da die Geschehnisse nicht selten Schlag auf Schlag folgen, kann dieser Meinungswandel sogar mehrmals innerhalb einer Folge passieren.

Umso wichtiger sind deshalb die Momente, in denen die zweite Staffel das Tempo für ein paar Minuten drosselt, um sich Zeit für Vi, Jinx, Caitlyn und Co. und ihre Gefühle zu nehmen.

Die Szenen, in denen sich Charaktere einfach nur ihren Gefühlen stellen müssen, zählen zu den besten der zweiten Staffel.

So viel Spaß es auch macht, den großartig inszenierten Actionszenen zuzugucken, sind diese Charakter-Momente doch das eigentliche Herzstück der Serie und tragen maßgeblich dazu bei, dass sich die Story trotz all der unterschiedlichen Charaktere und Handlungsstränge intim und persönlich anfühlt.

Die meisten liebgewonnenen Charaktere bekommen hier ihren Moment (oder auch mehrere), ein paar bekannte Gesichter bleiben in den ersten sechs Folgen aber auch eher im Hintergrund. Hier muss sich in den letzten drei Folgen zeigen, ob die Serie wirklich alle Storys zu einem befriedigenden Abschluss bringen kann.

Nach dem, was ich bisher gesehen habe, bin ich aber mehr als zuversichtlich, dass die Serie das schaffen wird.

Womöglich die beste Serie des Jahres

Schon die erste Staffel von Arcane war und ist eine der besten Videospieladaptionen überhaupt und auch darüber hinaus einfach eine Meisterklasse der Animationskunst.

Staffel 2 kann dieses extrem hohe Niveau zumindest in den ersten Folgen locker halten. Obwohl ich die Serie noch nicht in Gänze beurteilen kann und der Ausgang der neunten Folge sicherlich dazu beitragen wird, wie Arcane als Gesamtwerk in Erinnerung bleibt, kann ich schon nach sechs Folgen mit Bestimmtheit sagen, dass uns hier ziemlich sicher eine der besten Serien des Jahres erwartet.

Hattet ihr schon Gelegenheit, die ersten Folgen von Staffel 2 zu schauen und falls ja: Wie findet ihr sie bisher?