Assassin’s Creed Black Flag Resynced – Alle legendären Schiffe finden und besiegen und die Trophäe "Der Teufel der Karibik" bekommen

Die größte Herausforderung in Black Flag wird euch an eure Grenzen treiben.

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Stephan Zielke
10.07.2026 | 18:46 Uhr

Nun zeigt sich, wer der Beste in der Karibik ist. Nun zeigt sich, wer der Beste in der Karibik ist.

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Eigentlich ist Assassin’s Creed: Black Flag Resynced nicht wirklich schwer. Ihr könnt das Ende des Spiels erreichen, ohne dass Edward ein einziges Mal den Löffel abgibt. Doch bei den Schiffskämpfen sieht es anders aus. Hier kann ein kleiner Fehler schnell das Aus für die Jackdaw bedeuten.

Und dann gibt es noch die legendären Schiffskämpfe, die das alles auf die Spitze treiben. So findet und besiegt ihr alle vier (oder genau genommen fünf) Schiffe.

Vorbereitung für die Schlacht

Wenn ihr die legendären Schiffe angehen wollt, dann solltet ihr die Jackdaw erst einmal vollständig upgraden. Ihr werdet wirklich alles brauchen, um hier bestehen zu können. Ja, auch die Feuerfässer, über die wir uns ansonsten lustig machen. Bei den legendären Schiffen haben sie ihren Platz.

Video starten 21:55 Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein großartiges Open-World-Abenteuer mit einem Enterhaken

Zudem braucht ihr auch die komplette Crew. Während Lucy und der Padre schon früh zu euch stoßen, wenn ihr die passenden Quests macht, hängt das letzte Crew-Mitglied an der Nebenquest-Reihe “Eine Welt ohne Gold“. Sie startet erst recht spät in eurer Heimatbasis, wenn es langsam auf das Ende des Spiels zugeht.

Ohne Tobias habt ihr keine Chance. Er verdoppelt nicht nur den Schaden eurer Kanonen, sondern gibt euch auch einen präziseren Mörser. Ohne Tobias habt ihr keine Chance. Er verdoppelt nicht nur den Schaden eurer Kanonen, sondern gibt euch auch einen präziseren Mörser.

Sobald sich Tobias euch anschließt, solltet ihr auch seine Offiziers-Quest erledigen, um eine weitere Variante des Mörsers zu bekommen.

Erst jetzt habt ihr genug Feuerkraft, um die legendären Schiffe überhaupt anzukratzen. Solltet ihr immer noch Probleme haben, dann könnt ihr natürlich auch den Schwierigkeitsgrad der Schiffskämpfe senken.

Diese Belohnungen winken für das Besiegen der Schiffe

Im ursprünglichen Black Flag bekamt ihr als Belohnung ein richtig gutes Upgrade für die Jackdaw: den Rammbock. Den bekommt ihr in Resynced bereits früher vom Padre. Daher wurden die Belohnungen etwas angepasst.

Für jedes Schiff, das ihr besiegt, erhaltet ihr jetzt die Segel, den Rumpf, die Galionsfigur und das Steuerrad des jeweiligen Schiffs.

Habt ihr alle vier (bzw. fünf) Schiffe besiegt, dann erhaltet ihr zudem eine Trophäe: “Der Teufel der Karibik“.

Wenden wir uns also dem ersten Schiff zu: der La Dama Negra.

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Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Genre: Action

Release: 09.07.2026 (PS5, Xbox Series X/S)

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