Assassin's Creed 4 Black Flag: PS Store-Leak zum Remake lässt uns umso mehr auf eine Neuauflage hoffen

Es sind neue Hinweise auf ein mögliches AC 4: Black Flag-Remake aufgetaucht, diesmal im PlayStation Store.

In der Vergangenheit kamen bereits mehrere Gerüchte und Hinweise auf, die darauf hindeuteten, dass Ubisoft möglicherweise Assassin's Creed 4: Black Flag zurückbringen könnte. Community-Mitglieder haben jetzt einen verdächtigen Eintrag im PlayStation Store entdeckt, der abermals Hoffnung auf eine Neuauflage von Edward Kenways Seeräuber-Trip macht.

Assassin's Creed 4: Black Flag Neuauflage laut PS Store-Leak "angekündigt"

Was ist neu? Wie ein Assassin's Creed-Fan vor Kurzem im GamingLeaksandRumors-Subreddit geteilt hat, wird Black Flag im PS Store als "announced" angezeigt, und zwar an einer Stelle, an der zuvor eigentlich der Preis des Spiels stand. Diese Änderung haben andere Community-Mitglieder laut Kommentaren unter dem aktuellen Post bereits vor circa einer Woche entdeckt, sie ist also nicht komplett neu.

Im PS Store wird Black Flag also als frisch angekündigtes Spiel behandelt:

Black Flag wird bei einem Fan im PS Store als "announced", also angekündigt gelistet.

Es ist also gut möglich, dass die Datenbank des PlayStation Stores geupdatet wurde, was darauf hindeuten könnte, dass eine Ankündigung einer Black Flag-Neuauflage kurz bevorsteht. Aber: Wirklich Sinn ergibt eine Ankündigung einer Black Flag-Neuauflage zum jetzigen Zeitpunkt nicht, da mit Shadows der neueste Serienteil erst seit wenigen Tagen auf dem Markt ist.

Also Vorsicht: Es besteht immer noch die Möglichkeit, dass es sich hier schlicht um einen Fehler handeln könnte.

Dass wir früher oder später mit Edward Kenway erneut in See stechen können, ist aber dennoch sehr wahrscheinlich, wenn wir uns die vorherigen Gerüchte und Hinweise noch einmal anschauen.

11:17 Warum ein Assassin’s Creed 4: Black Flag-Remake das Spiel noch besser machen kann

Autoplay

Mehr als ein Grafik-Upgrade?

Das letzte Gerücht rund um eine Neuauflage des Piratenabenteuers geisterte Anfang des Jahres durchs Netz und brachte durchaus vielversprechende Nachrichten mit sich.

Laut dem LinkedIn-Profil eines Entwicklers soll es sich um weitaus mehr als nur um ein visuelles Upgrade handeln: Ubisoft setze bei der Neuauflage auf die aus anderen AC-Ablegern bekannte Anvil Engine. Zudem soll uns ein rundum erneuertes Kampfsystem erwarten. Offiziell bestätigt sind diese Angaben aber nicht.

Diese Gerüchte gab es zuvor: Bereits im Juli 2023 kam das Gerücht auf, dass Ubisoft Singapur an einer Neuauflage von Black Flag beteiligt sei.

Im Juni 2024 befeuerte Ubisoft-CEO Yves Guillemot das Gerücht, indem er gleich mehrere Neuauflagen älterer Meuchelmörder-Abenteuer in Aussicht stellte. Welche Assassin's Creed-Teile in Zukunft konkret ein Remake spendiert bekommen sollen, erwähnte er aber nicht. Dass darunter ein Black Flag-Remake fällt, ist allerdings sehr wahrscheinlich: Das 2013 veröffentlichte Piraten-Abenteuer ist nach wie vor eines der größten Community-Lieblinge.

Hinweis: Eine AC Black Flag-Neuauflage ist nicht offiziell bestätigt. Genießt all diese Angaben also mit Vorsicht.

Sollte wirklich ein Black Flag-Remake kommen: Was sind eure Wünsche und Erwartungen an die Neufauflage, was sollte sich im Vergleich zum Original ändern?