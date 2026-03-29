Avatar: Die Legende von Aang-Film - Release-Termin für den Kinostart und Streamingdienst

Das Avatar-Universum rund um den Herr der Elemente wird erweitert. Mit dabei ist ein Film, der an die Originalserie anknüpft und einen älteren Aang zeigt.

Annika Bavendiek
29.03.2026 | 12:00 Uhr

Avatar Aang kehrt in einem Film zurück. (Bild: Nickelodeon Avatar Studios) Avatar Aang kehrt in einem Film zurück. (Bild: Nickelodeon / Avatar Studios)

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Nachdem das Avatar-Franchise rund um Aang, Korra & Co. 2010 durch den Flop des Live-Action-Films einen harten Dämpfer verpasst bekam, sieht es dank des Erfolgs der Netflix-Serie wieder besser aus. Mittlerweile sind neben der Netflix-Fortsetzung und einer komplett neuen Serie sogar gleich mehrere Filme geplant.

Was wir schon zum Animationsfilm Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente (Original: The Legend of Aang: The Last Airbender) wissen, fassen wir hier zusammen.

Video starten 1:19 Der erste Avatar-Trailer zu Staffel 2 ist da und bestätigt die Rückkehr von Tophs deutscher Stimme

Avatar kommt nicht mehr ins Kino, sondern startet bei Paramount+

Wann startet Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente in den deutschen Kinos? Gar nicht mehr. Ursprünglich sollte der Animationsfilm am 10. Oktober 2025 in die Kinos kommen. Dann wurde er auf den 29. Januar 2026 verschoben. Am Ende stand der 9. Oktober 2026 auf dem Plan, allerdings nur für die USA. Aber auch daraus wird nichts, nachdem Paramount den Kinostart komplett gestrichen hat.

Ende Dezember 2025 verkündete Paramount, dass der Film nicht mehr ins Kino kommt, sondern seine Premiere auf seinem Streamingdienst feiert.

Avatar-Film streamen: Termin und Dienst

  • Termin: Herbst 2026
  • Streamingdienst: Paramount+

Auf dem Streamingdienst Paramount+ können wir bereits die beiden Animationsserien sowie den Live-Action-Film von 2010 schauen. Der neue Film wird entsprechend ebenfalls bei Paramount+ landen. Wann genau, steht allerdings noch aus. Bislang wissen wir nur, dass der Herbst 2026 angedacht ist.

Auf Seite 2 gehen wir auf die Story von Die Legende von Aang: Der Herr der Elemente ein.

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