Nur 2,99 Euro im PS Store: Dieses Souls-Spiel gibts gerade mit 90% Rabatt und der vielversprechende Nachfolger erscheint ganz bald

Der erste Teil dieses kommenden Soulslikes ist gerade reduziert.

Das Jahr 2026 hat noch den ein oder anderen Soulslike-Release auf Lager und die zwei spannendsten (The Duskbloods als weniger klassischer Titel mal ausgeklammert) dürften Valor Mortis und Mortal Shell 2 sein. Letzteres hat gerade einen konkreten Release-Termin im August erhalten. Wollt ihr euch mit dem Vorgänger vorbereiten, dann könnt ihr euch den jetzt richtig günstig auf PS4 und PS5 schnappen.

Spiel: Mortal Shell , Empfehlung: Enhanced Edition für PS4/PS5

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Mortal Shell 2 hat ein Release-Datum und Teil 1 gibt's zum Schnäppchenpreis

Mortal Shell 2 erscheint am 20. August, was einerseits eine gute Neuigkeit ist, da wir uns nicht mehr allzu lang gedulden müssen, andererseits aber auch schon in den Release-Marathon von Ende August bis Mitte Oktober fällt. Hier könnt ihr euch den Release Date-Trailer noch mal ansehen:

2:33 Eins der vielversprechendsten Soulslikes 2026 hat einen Release-Termin und es ist schon bald so weit

Autoplay

Die Open Beta zur Soulslike-Fortsetzung kam schon mal richtig gut an. Auf Steam konnte sie 92% positive Bewertungen abräumen. Die Reihe hat sich ersten Eindrücken zufolge deutlich weiterentwickelt, ist jetzt etwas flotter, vielseitiger und bringt sowohl spannendere Feinde als auch eine deutlich schickere Grafik mit.

Ob das am Ende für einen Genre-Hit reicht und sich auch durchs gesamte Spiel trägt, muss sich natürlich noch zeigen. Aber Obacht, falls ihr euch mit dem Vorgänger zum Schnäppchenpreis einstimmen wollt: Sowohl die Standard PS4 Version, als auch die Enhanced Edition für PS4/PS5 sind für denselben Preis im Angebot. Achtet also unbedingt drauf, dass ihr euch die richtige Version holt.

Das erwartet euch in Mortal Shell

Das erste Mortal Shell gehört zwar nicht zu den ganz großen Soulslike-Hits, die ihr zwingend gespielt haben müsst, ist aber trotzdem ein solider Genre-Titel, der mit einem ganz eigenen Twist kommt: den Shells. Ihr startet zunächst als Nackedei und müsst euch dann die Hüllen der Toten wie eine Rüstung überstreifen. Und die kommen mit unterschiedlichen Vorteilen wie beispielsweise einem Ausdauer-Plus.

Zusätzlich könnt ihr euch mit den Shells im Kampf sozusagen "versteinern", sodass gegnerische Attacken wie von einem Schild abprallen. Und das geht sogar mitten im Angriff und macht Kämpfe daher sehr dynamisch.

Das Setting ist dagegen weniger eigenständig und führt euch genau in die Art von düsterer Fantasy-Welt, wie man es von Souls eben erwartet. Und auch die Bosse sind weniger einfallsreich als bei einigen Konkurrenztiteln. Ihr müsst euch außerdem auf ein langsames Bewegungstempo einstellen, also anders als in vielen neueren Titeln des Genres.

Stört euch das jedoch nicht, dann kann euch Mortal Shell rund 15 Stunden (je nach Souls-Erfahrung) gut unterhalten und schon mal auf die Fortsetzung vorbereiten, die dann hoffentlich noch mal einen draufsetzen kann.

Habt ihr den ersten Teil gezockt und seid ihr gespannt auf die Fortsetzung? Oder wollt ihr den Titel jetzt vielleicht zum Schnäppchenpreis nachholen?