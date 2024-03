Assassin's Creed: In Codename Red kehrt angeblich die Bau-Funktion aus Valhalla zurück, nur noch umfangreicher

Scheinbar werden wir auch in AC Codename Red unser Heim ausbauen können.

Im nächsten großen Assassin’s Creed-Spiel verschlägt es uns ins feudale Japan. Codename Red wird dabei einiges von Assassin’s Creed Valhalla übernehmen, wenn wir dem neuen Leak von Tom Henderson (Insider Gaming) trauen dürfen. Ganz vorne mit dabei: Die Rückkehr des Siedlungsbaus, nur eben weiter verfeinert.

In AC Codename Red bauen wir wohl unser Versteck aus

Tom Henderson hat wieder einen neuen Schub an Infos zu Assassin's Creed Codename Red veröffentlicht. Dieses Mal sollen ihm seine Quellen von Ubisoft mehr über die Engine und das Gameplay verraten haben. Filmmaterial, dass ihm nach eigenen Aussagen zugespielt wurde, zeigt sogar eine Mechanik, die bislang noch nicht zur Sprache kam: die Siedlungs-Funktion.

Bereits in AC Valhalla war es ein wichtiger Teil des Gameplays und der Geschichte, ein Dorf Stück für Stück aufzubauen und sich so Vorteile wie einen "Tattooladen" freizuschalten.

In Valhalla war der Ausbau der Wikingersiedlung ein wichtiger Bestandteil des Gameplays.

Scheinbar wird es in Codename Red etwas Ähnliches geben, nur dass es sich dabei um unser "Versteck" handelt und wir weit mehr Möglichkeiten bekommen, es nach eigenen Belieben anzupassen.

Henderson nennt hier im Detail eine Waffenkammer, ein Dojo und einen Altar, die wir bauen können. Die Gebäude sollen wir freier platzieren können, als noch in Valhalla. Außerdem scheinen wir sie viel individueller gestalten zu können, etwa durch verschiedene Dachdesigns und die Aufteilung der Einrichtung.

Abseits des Teasers hier gab es von Codename Red noch nichts offizielles zu sehen:

0:28 Assassin's Creed Red - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser - Das Japan-Setting zeigt sich in einem ersten kurzen Teaser

Wie wahrscheinlich ist das? Tom Henderson gilt allgemein als gut informierter Insider und Journalist der Videospielbranche. Zudem ist es nicht gerade abwegig, dass Ubisoft die Siedlungs-Funktion auch in Codename Red nutzt, um mehr Inhalte zu bieten.

Dennoch wurde all das bislang nicht bestätigt. Bis auf Weiteres handelt es sich dabei nur um Gerüchte, die stets mit Vorsicht genossen werden sollten.

Sollte Tom Henderson jedoch Recht behalten, erwartet uns eine Weiterentwicklung des Siedlungsbaus aus dem Wikinger-Ableger, sowie eine grundlegende Überarbeitung der Anvil Engine, was uns unter anderem neue Animationen bringt. Das Kampfsystem wurde ihm ähnlich wie das aus AC Valhalla beschrieben, nur blutiger.

Wie fändet ihr es, wenn wir in Codename Red unser Versteck so ausbauen könnten? Habt ihr überhaupt Lust auf die Rückkehr dieses Features? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.