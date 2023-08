Fünf Assassin's Creed-Spiele könnt ihr ab heute kostenlos spielen - auch euren liebsten Teil der Reihe

Auch Assassin's Creed Valhalla könnt ihr ab heute gratis spielen.

Ubisoft veranstaltet die kommenden Tage plattformübergreifend ein Gratis-Wochenende, an dem ihr ganze fünf Assassin's Creed-Spiele gratis spielen könnt – ohne inhaltliche Einschränkungen! Hier erfahrt ihr, in welchem Zeitraum die Aktion stattfindet, welche Spiele gemeint sind und was ihr auf Konsolen und PC beachten müsst.

Start der Aktion: Donnerstag, der 10. August

Donnerstag, der 10. August Ende der Aktion: Montag, der 14. August

Diese Spiele sind mit dabei: Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood, Assassin's Creed: Revelations, Assassin's Creed 4: Black Flag, Assassin's Creed Valhalla.

Start auf PS4 und PS5

Auf PlayStation-Konsolen läuft die Aktion vom 10. August, um 18 Uhr bis zum 14. August, um 14 Uhr.

Wichtiger Hinweis: Die drei Spiele der Ezio Collection (AC 2, Brotherhood, Revelations) und Black Flag könnt ihr nur mit aktivem PS Plus Extra-Abo gratis spielen. Valhalla könnt ihr hingegen ohne Abo spielen und ab sofort bereits downloaden.

Start auf Xbox One und Xbox Series X/S

Auf Xbox-Konsolen läuft die Aktion vom 10. August, um 19 Uhr bis zum 14. August, um 10 Uhr.

Wichtiger Hinweis: Um an der Aktion teilzunehmen, benötigt ihr entweder Xbox Live Gold oder den Game Pass Ultimate.

Start auf PC

Auf PC läuft die Aktion vom 10. August, um 18 Uhr bis zum 14. August, um 14 Uhr.

Wichtiger Hinweis: Die drei Spiele der Ezio Collection (AC 2, Brotherhood, Revelations) und Assassin's Creed Valhalla könnt ihr via Ubisoft Connect spielen. Assassin's Creed Valhalla zudem zusätzlich über den Epic Games Store. Assassin's Creed: Black Flag ist hingegen nicht gratis auf PC spielbar.

Große Assassin's Creed-Rabattaktion: Im Zuge des Gratis-Wochenendes könnt ihr euch Ableger der Reihe wie Origins, Odyssey und Valhalla samt DLCs zudem je nach Plattform mit einem Rabatt von bis zu 85% sichern. Mehr Infos.

Welche Assassin's Creed-Inhalte sind spielbar?

Über die Aktion könnt ihr alle Solo-Kampagnen der fünf Assassin's Creed-Spiele zocken. Erweiterungen und DLCs sind nicht inbegriffen. Euren Spielfortschritt könnt ihr zudem nach Kauf übernehmen.

Euer liebstes Assassin's Creed gratis spielen

In einer Umfrage aus dem Oktober 2020 hatten wir euch nach dem bis dato besten Ableger der Assassin's Creed-Reihe gefragt.

Das Ergebnis war ein recht knappes Rennen, in dem sich Assassin's Creed 4: Black Flag (931 Stimmen) vor Assassin's Creed 2 (870 Stimmen) durchsetzen konnte. Auf den weiteren Plätzen kamen Odyssey, Origins und Brotherhood ins Ziel. Assassin's Creed Rogue landetet hingegen abgeschlagen auf dem letzten Platz.

Abseits vom PC, könnt ihr Black Flag vom 10. bis zum 14. August im Zuge der Aktion kostenlos spielen – Einschränkungen zwecks Abos siehe oben – und vielleicht nochmal in wohligen Erinnerungen an einen der besten Teile der Reihe schwelgen.

Werdet ihr eins der fünf Spiele mit der Aktion spielen und falls ja, welches Assassin's Creed?