Assassin's Creed Jade: Erstes Gameplay zum Mobile-Ableger ist da – Free2Play bestätigt

Codename Jade ist Ubisofts neuestes Mobile-Spiel im AC-Universum.

Codename Jade ist nicht der erste Ausflug für die Assassin's Creed-Reihe auf Mobile-Geräte. Der kommende Titel soll uns aber das "erste authentische AC-Erlebnis auf iOS und Android" bieten und das kostenlos! Ein großes Vorhaben, das mehr und mehr Form annimmt.

Der Trailer von der Ubisoft Forward zeigte nun auch erstmals richtiges Gameplay, aber dank einer Vorab-Präsentation haben wir von GamePro noch mehr zu sehen bekommen und wollen unser Wissen natürlich gerne mit euch teilen.

Ubisoft zeigt Codename Jade auf der Ubisoft Forward

Darum geht's: Bei Assassin's Creed Jade handelt es sich um einen vollwertigen Ableger der Reihe, der bereits bei der letzten Ubisoft Forward im September 2022 angekündigt wurde. Abseits eines kleinen Leaks gab es aber noch kein richtiges Gameplay zu sehen, das uns einen Eindruck davon gibt, wie die offene Welt, Stealth, Parkour und Kämpfe auf iOS und Android funktionieren bzw. aussehen sollen.

Nun haben Ubisoft und Level Infinite endlich Gameplay in einem Trailer geliefert und uns gegenüber noch ein paar mehr Informationen verraten.

Hier seht ihr den neuen Trailer zu AC Jade:

1:18 Assassin's Creed Codename Jade: Trailer von der Ubisoft Forward zeigt Gameplay des Mobile-Ablegers

Die Gameplay-Szenen im Trailer geben nur einen kleinen Einblick ins Spiel. Von dem, was wir noch zusätzlich gesehen haben, können wir aber beruhigt sagen, dass die Grundlagen drinstecken: Der Einsatz des Adlers, Parkoureinlagen (z.B. Seilrutschen) und Kämpfe gegen verschieden starke Gegnertypen mit diversen Waffen, darunter Schwerter, Bögen und Äxte.

Wobei hier vor allem brennenden Schwerter und der leuchtende Speer (00:57) auffallen. Letzteres könnte mit einem Isu-Artefakt zusammenhängen. Der gelbe Schein erinnert zumindest an andere mächtige Isu-Waffen der Serie.

Kleine Blumen am Wegesrand sind uns ebenfalls durch ihren leuchtenden Schein aufgefallen. Es sieht aus, als sollten damit Ressourcen hervorgehoben werden, die wir einsammeln können. Was es damit aber genau auf sich hat, wurde während der Präsentation nicht erwähnt.

Charakteranpassung: Was wir ebenfalls zu sehen bekamen, aber nicht im Trailer gezeigt wird, sind Beispiele für die Charakteranpassung. Zum ersten Mal in der AC-Serie erstellen wir uns selbst einen Assassinen – wahlweise männlich oder weiblich. Ihn oder sie können wir dann entsprechend einkleiden, beispielsweise mit einer Klauen-Maske, einer Kopfbedeckung in Form eines Wolfkopfes und Roben, die mit Knochen oder Zähnen verziert sind.

Unseren Charakter in Jade können wir selbst gestalten.

Ein paar weitere Fakten, die wir im Gameplay sehen bzw. mitgeteilt bekamen:

AC Jade setzt auf die Unreal Engine.

Bei dem Spiel handelt es sich um ein Action-Adventure mit Fokus auf die Story.

Der Übergang von der Touch- auf die Controller-Steuerung soll sich natürlich und intuitiv anfühlen.

Wir können die Hauptstadt Xianyang erkunden.

Es wird World Events geben, wie auch immer die aussehen mögen.

Es gibt Pferde, wir können also auch reiten.

Darum geht's in Codename Jade: Der Mobile-Titel spielt in China im 3. Jahrhundert, genauer gesagt zur Zeit der Qin Dynastie, in der China erstmals ein einheitlicher, multiethnischer und feudaler Staat war. Die Chinesische Mauer ist bereits in Bau und schützt wichtige Handelswege Richtung Westen.

Die Geschichte ordnet sich zwischen den Geschehnissen von Assassin's Creed Odyssey und Assassin's Creed Origins ein. Als junger Assassine decken wir eine Verschwörung auf und müssen wählen, welchen Weg wir lernen wollen: den Weg des Xia ("heldenhaft") oder Avenger ("Rächer").

Weitere Informationen zu AC Jade sollen gegen Ende des Sommers folgen. Was es bislang sonst noch zum Spiel zu wissen gibt, könnt ihr jederzeit in unserem Übersichtsartikel nachlesen. Neuigkeiten zu AC Mirage und Nexus VR gabs ebenfalls auf der Ubisoft Forward. Mehr dazu hier:

Ihr könnt euch jetzt für die Closed Beta registrieren

Falls ihr jetzt neugierig geworden seid oder euch ohnehin auf Codename Jade freut, könnt ihr euch ab sofort für die Public Testing Phase über assassinscreedcodenamejade.com registrieren. Erste Tests sollen im Sommer stattfinden. Vielleicht seid ihr dann dabei und könnt euch vor allen anderen auf Smartphones und Tablets in die chinesische Assassinenrobe werfen.

Was sagt ihr zum Gameplay? Interessiert euch Assassin's Creed Codename Jade, auch oder gerade weil es für Mobile-Geräte kommt? Oder ist das für euch ein Ausschlusskriterium?