Assassin's Creed Mirage-Leak: Basim muss wie Altair Detektiv spielen

Basim scheint sich einiges von Altair abzugucken.

"Zurück zu den Wurzeln" ist das Motto von Assassin's Creed Mirage. Der kleinere AC-Titel, der irgendwann noch dieses Jahr erscheinen soll, orientiert sich wieder mehr an den ersten Teilen und will so die Fans abholen, die wenig mit den RPG-lastigeren Ablegern anfangen können.

Wie sehr Mirage am Ende seinem Erbe gerecht wird, wird sich noch zeigen müssen, aber die bislang offiziellen Informationen formen ein optimistisches Bild. Und auch ein neuer Leak deutet darauf hin, dass Stealth wieder mehr in den Fokus rückt.

Die Nachforschungen feiern scheinbar ihr Comeback

Darum geht's: Der französische YouTuber j0nathan , der in der Vergangenheit immer wieder bei Themen rund um Assassin's Creed richtig lag, postete auf Instagram eine Story, in der im Hintergrund das Menü von Assassin's Creed Mirage zu erkennen war (via @acwikifr auf Twitter neu geteilt). Neben den wenig überraschenden Reitern 'Invetory' und 'Tools' steht dort auch etwas von 'Investigation', also Untersuchung oder auch Ermittlung.

Was exakt dahinter steckt, lässt sich aktuell nicht sagen, aber es ist sehr gut möglich, dass wir eine ähnliche oder gar die gleiche Mechanik erwarten dürfen, wie wir sie bereits aus dem ersten Assassin's Creed mit Altair kennen.

Im ersten Teil mussten wir mit Altair nämlich erst Nachforschungen anstellen, um unsere Attentatsziele ausfindig zu machen. Das reichte von Taschendiebstählen bis hin zu Abhörmanövern, setzt also auf klassische Stealth-Mechaniken.

Für Fans des alten AC-Feelings ist das eine gute Nachricht, wobei wir trotzdem nicht vergessen dürfen, dass es sich hierbei nur um ein Gerücht handelt. So sehr der Leak auch einleuchten mag, hat Ubisoft ihn noch nicht bestätigt.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskriminierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Der Release von Assassin's Creed Mirage ist eigentlich für 2023 geplant, allerdings ist das noch nicht in Stein gemeißelt. Vermutlich dürfte das Rätselraten darum aber am 12. Juni enden, wenn Ubisoft auf seinem Forward-Event neben The Crew: Motorfest und Avatar: Frontiers of Pandora auch mehr zu AC Mirage zeigt.