Assassin's Creed Mirage: Dichtere Spielwelt soll mehr Chaos bieten, aber auf die gute Art

Assassin's Creed Mirage soll das Spielgefühl der ersten Teile zurückbringen. Das umfasst eine kleinere Spielwelt als die Mammut-Open Worlds aus AC Odyssey oder Valhalla, aber auch wieder mehr Stealth und Attentate. Genau darum geht es auch in einem neuen GamesRadar-Interview mit den Machern des Titels, die einige interessante neue Einblicke gewähren und Vorfreude schüren.

Sexismus-Probleme bei Ubisoft: Dem französischen Entwickler und Publisher wird seit Juli 2020 eine toxische Unternehmenskultur vorgeworfen. Darunter weitreichende Sexismus-Probleme, Frauenfeindlichkeit und Diskrimierung, die tief in der Firma verankert sein sollen. Zwar wurden seitens Ubisoft bereits Konsequenzen gezogen, bspw. Mitarbeiter der Führungsebene ausgetauscht und zu den Vorwürfen offen Stellung genommen, firmenintern werden diese Maßnahmen von vielen Mitarbeiter*innen jedoch als nicht ausreichend empfunden.

Assassin's Creed Mirage bietet dichtere, detailliertere Welt dank mehr Hardware-Leistung

Mehr Power bringt mehr Optionen: Im Vergleich zu den ersten Assassin's Creed-Spielen kann AC Mirage auf sehr viel mehr Rechenpower zurückgreifen. Das bedeutet, dass die Spielwelt sehr viel voller, dichter und intensiver werden kann. Bagdad werde als eigener Hauptcharakter des Spiels betrachtet.

Laut Creative Director Stéphane Boudon heißt das aber nicht nur, dass alles hübscher und detaillierter aussieht. Nein, es soll auch bedeuten, dass sich dadurch mehr Interaktionen zwischen Systemen der Spielwelt, mehr Tiefe und mehr Gameplay-Gelegenheiten ergeben.

Hier könnt ihr euch davon schon mal einen ersten Eindruck verschaffen:

3:48 Assassin's Creed Mirage - So sieht Basims Abenteuer im Trailer aus

Verstecken in Menschenmengen kehrt zurück, soll aber realistischer wirken

Crowd Stealth und Chaos: Wer in Assassin's Creed Mirage ein richtiges Bad in der Menge nehmen will, soll das wieder tun können. Aber das Ganze soll weniger künstlich wirken und sich natürlicher und chaotischer anfühlen. Da Bagdad in AC Mirage voller Leben stecken soll, würde ein System wie in Assassin's Creed 2 nicht passen. Damals war klar ersichtlich, wie die Gruppen aufgereiht sind, in denen wir uns verstecken können.

Darum setzen die Entwickler*innen dieses Mal eher auf eine organischere Herangehensweise, die "ein bisschen wie in AC Unity" funktionieren soll. Dabei verschmilzt man automatisch mit der Menge und ist getarnt, sobald sich drei Leute in der unmittelbaren Umgebung befinden. Das soll so deutlich schwieriger zu meistern sein und gleichzeitig weniger vorhersehbar und viel immersiver wirken.

Mehr über AC Mirage lest ihr hier:

4 3 Assassin's Creed Mirage: Alle offiziellen Infos zum Release, Gameplay und mehr

Stealth-Werkzeuge kehren zurück, lassen sich aber mit Upgrades anpassen

Beliebte Klassiker feiern Comeback: Wer sich auf das altbewährte Assassinen-Handwerkszeug freut, kommt voll und ganz auf die Kosten. Sogenannte Legacy Tools wie Wurfmesser oder Rauchbomben sind wieder mit von der Partie, es gibt aber noch mehr.

Upgrades je nach Spielstil: Ubisoft plant außerdem noch, uns die Hilfsmittel upgraden und anpassen zu lassen. Und zwar je nachdem, wie wir spielen wollen und worauf wir Lust haben. Es gebe spezifische Upgrades, um sie perfekt an unseren Spielstil anzupassen.

Noch mehr über Assassin's Creed findet ihr in diesen GamePro-Artikeln:

Wann kommt AC Mirage? Einen festen, offiziellen Release-Termin gibt es für das nächste Assasssin's Creed-Spiel noch nicht. Bisher hieß es, der Titel soll irgendwann 2023 erscheinen. Wann genau es soweit sein könnte, wissen wir aber nicht. Es soll aber das letzte Assassin's Creed werden, das noch für PS4 und Xbox One erscheint.

Wie klingt das alles für euch? Worauf freut ihr euch am meisten bei AC Mirage?