Nachdem Ubisoft kürzlich bekannt gab, wann der letzte, große DLC für Assassin's Creed: Odyssey erscheint, ist nun auch das Ende für die kleine Quest-Reihe "Verlorene Geschichten" besiegelt. Aktuell könnt ihr euch ein letztes Mal für Sokrates in den Kampf werfen.

Das haben die Entwickler auf Twitter bekannt gegeben. Die finale Reise trägt den Titel "Sokrates' Trial". Ihr müsst euren Freund aus der Gefangenschaft befreien und herausfinden, warum er überhaupt erst eingesperrt wurde. Ihr findet die Mission wie üblich im normalen Quest-Log unter "Verlorene Geschichten".

Your old friend Sokrates has been arrested and is awaiting trial. Set him free from custody and discover who is truly behind this arrest... at any cost.



Our final Lost Tale of Greece, Sokrates' Trial is now available in #AssassinsCreedOdyssey! pic.twitter.com/ZcEw21ERVz