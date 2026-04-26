Remake Top oder Flop? Was haltet ihr bislang von Assassin's Creed Black Flag Resynced? Stimmt mit ab

Was sagt euer Bauchgefühl bisher, wenn ihr AC Black Flag Resynced seht?

Nachdem wir durch den Reveal-Showcase am 23. April endlich einen Einblick in Assassin's Creed Black Flag Resynced bekommen haben, fallen die ersten Reaktionen aus der Community sehr positiv aus.

Aber zählt ihr auch zu denen, die jetzt richtig Lust auf das Spiel haben und daran glauben, dass es hervorragend wird, oder glaubt ihr eher weniger daran, dass das Remake es schafft, das ohnehin schon sehr gute Original Assassin's Creed 4: Black Flag zu toppen?

13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

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Stimmt mit ab und verratet uns, was euch am Remake bislang zusagt und was weniger. Bereitet euch die angepasste Gegenwartsgeschichte vielleicht noch Bauchschmerzen? Oder seht ihr es einfach nicht ein, noch einmal Geld dafür auszugeben? Was es auch ist, schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Falls ihr noch einmal einen Überblick braucht, was Assassin's Creed Black Flag Resynced alles zu bieten hat, könnt ihr euch in den Folgenden Artikeln und oben im Video von GameStar-Kollege Jonas umfassend informieren.

Eine kleine Zusammenfassung gibt's natürlich trotzdem auch direkt hier:

Assassin's Creed Black Flag Resynced ist ein Remake des vierten Ablegers von 2013 und wurde von Grund auf neu entwickelt. Die Story, das Setting, der Protagonist, all das bleibt aber gleich. Ubisoft hat auch das Action-Adventure-Genre nicht angerührt und Rollenspiel-Elemente reingequetscht, sondern besinnt sich wirklich auf dem Original.

Allerdings ohne den alten Multiplayer und DLC. Dafür gibt es bessere Grafik, Lichteffekte, eine offenere Welt, verbesserte Kämpfe an Land und auf hoher See, ja sogar neue Charaktere und neue Story-Missionen.

An sich hat Ubisoft das originale Spiel genommen, es grundlegend modernisiert und noch ein paar kleine Extras draufgelegt. So klingt es nach der ersten Enthüllung zumindest. Wie sich all das Spiel und am Ende anfühlt, werden wir spätestens am 9. Juli erfahren, wenn das Remake für PS5, Xbox Series X/S und PC herauskommt.

Danke fürs Mitmachen!