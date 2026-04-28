Assassins Creed Black Flag-Fans erinnern sich an epischen Bug und finden: Der muss auch ins Remake

Den Bug kennen wohl alle, die das Original gespielt haben. Er ist so ikonisch, dass er fast in das Remake gehört.

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Jonas Herrmann
28.04.2026 | 06:00 Uhr

Ubisoft hat das Remake von Assassins Creed Black Flag endlich enthüllt. Ubisoft hat das Remake von Assassin's Creed Black Flag endlich enthüllt.

Nachdem das Spiel monatelang in der Gerüchteküche vor sich hingeköchelt hatte, hat Ubisoft das Remake von Assassin's Creed Black Flag endlich offiziell angekündigt. Einige Fans erinnern sich nun an einen legendären Bug aus der Urspungsversion des Piraten-Abenteuers.

Legendärer Bug könnte ins Remake zurückkehren

Dass es der ein oder andere Bug in Assassin's Creed Black Flag Resynced schaffen wird, dürfte schon jetzt feststehen. Immerhin wird so auch der vorderste Teil eines Schiffs genannt und von denen wird es in der Neuauflage jede Menge geben. Die Fans wünschen sich aber tatsächlich einen Bug, also Fehler, aus dem Original zurück.

Video starten 13:53 Zurück in die Karibik! Das ist Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Der Reddit-User "Darth_Vaper883" hat vor einigen Tagen ein kurzes Video gepostet, in dem der bekannte Bug aus Assassin's Creed Black Flag zu sehen ist. Das Meer scheint dabei ein tiefes "Loch" zu haben, aus dem sich dann majestätisch das Schiff der Spieler*innen erhebt.

Unterlegt ist das Video passenderweise mit den Klängen von "Drunken Sailor", einem beliebten Shanty, das ebenfalls im Spiel zu hören ist. Der Bug war im Original ziemlich verbreitet, sodass ihn nahezu alle Spieler*innen kennen dürften.

Während solche Bugs und Glitches oft nervig sind, trifft das auf diesen Fehler eher weniger zu. In der Regel hatte der Bug nämlich keine spielerischen Auswirkungen und optisch sieht er zudem ganz cool aus. Das Video könnt ihr euch hier ansehen:

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In den Kommentaren melden sich viele User, die sich ebenfalls an den Bug erinnern und ihn ziemlich lustig fanden. Einer schreibt etwa:

"Das war wirklich einer der coolsten Glitches aus dieser Zeit"

Ob es dieser Fehler deshalb aber auch ins Remake schaffen muss, ist allerdings eine andere Frage. Viele Fans hoffen natürlich in erster Linie darauf, dass Ubisoft ein rundes und möglichst fehlerfreies Spiel abliefert.

Ein User ist aber der Meinung, dass es eine gute Möglichkeit für ein Easter Egg oder Ähnliches wäre. Er wünscht sich ein geheimes Schiff von Davy Jones, das ebenfalls aus den Tiefen des Wassers aufsteigt – wie in Fluch der Karibik.

Erinnert ihr euch noch an den Bug und freut ihr euch auf das Remake von Black Flag?

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