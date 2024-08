Assassin's Creed auf der Switch 2: Shadows kommt laut Leak auch auf die nächste Nintendo-Konsole

Schleichen wir mit Naoe irgendwann auch auf der Switch 2 durch Japan?

Die Assassin's Creed-Spiele der Hauptreihe sind in der Regel auf dem PC sowie den Xbox- und PlayStation-Konsolen zu Hause. In der Regel, weil es durchaus schon Ports gab, die es auf die Nintendo Switch geschafft haben. Dazu zählen aber lediglich ältere Teile bis AC Rogue von 2014. Die ganz großen Rollenspiel-Titel wie Origins oder Odyssey packt die Switch dagegen technisch nicht.

Mit der Switch 2, oder wie die Nachfolge-Konsole von Nintendo auch immer heißen wird, scheint sich das zu ändern. Angeblich werden auch neuere Assassinen ihren Glaubenssprung auf die Next Gen-Hybrid-Konsole schaffen.

Assassin’s Creed könnte auf der Switch 2 ein Nintendo-Comeback feiern

Das ursprüngliche Gerücht kam vom spanischen Social Media Influencer Nash Weedle. Er will angeblich so einiges über kommende Assassin's Creed-Portierungen wissen (via WccfTech).

Seinen Informationen nach soll AC Shadows, das regulär am 15. November 2024 erscheint, innerhalb von sechs Monaten nach Launch der neuen Switch-Konsole auf dem Gerät verfügbar sein. Weitere Spiele der Reihe sollen ebenfalls nach und nach folgen, wodurch sich folgendes angebliches Lineup für die Switch 2 ergibt:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Odyssey und Origins sollen dabei als Paket erscheinen. Außerdem scheint Ubisoft ebenfalls zu planen, das Piraten-MMO Skull & Bones auf die neue Nintendo-Konsole zu bringen.

Rückenwind durch Insider: Auf das Gerücht hin hat sich auch Necro Felipe, Chefredakteur von Universo Nintendo, zu Wort gemeldet. Er behauptet, dass er zumindest die Information zu Assassin's Creed Shadows ebenfalls bestätigen kann.

Nativ oder als Cloud-Version? So wie Weedle sich ausdrückt, scheint es sich hierbei um native Versionen zu handeln. Die Spiele sollen also auf der Konsole selbst laufen, was bedeutet, dass die Switch 2 technisch stark genug sein dürfte, um die großen Open World-Spiele zu packen. Würde es um Cloud-Versionen gehen, die lediglich gestreamt werden, hätte Ubisoft diese schon auf der normalen Switch umsetzen können.

Mehr zum neuen Assassin's Creed erfahrt ihr hier:

8:19 Assassin’s Creed Shadows will die besten Ideen der Reihe vereinen

Autoplay

Wie wahrscheinlich ist das Ganze?

Es klingt mehr als logisch, vor allem aus finanzieller Sicht, dass Ubisoft endlich weitere Assassin's Creed-Spiele auf Nintendo-Plattformen bringen will, da diese eine so enorm große Spielerschaft besitzen. Damit würde eine der potenziell beliebtesten Konsolen auf eines der beliebtesten Franchises treffen.

Dass Ubisoft diesen Schritt noch nicht auf der ersten Switch weiter verfolgt hat, dürfte in erste Linie an der technisch limitierenden Hardware liegen. Auf Cloud-Versionen zu setzen wäre zudem weit weniger vielversprechend, da es sich dabei doch eher um eine Nische handelt. Umso besser, dass die Switch 2 den Ansprüchen scheinbar mehr als genügt.

Grundsätzlich sollten wir diese Informationen aber mit Vorsicht genießen. Bis auf Weiteres handelt es sich dabei nur um Spekulationen, selbst wenn Necro Felipe sich durchaus schon bei Nintendo-Leaks als zuverlässige Quelle herausgestellt hat.

Um sicher zu gehen, haben wir bei Ubisoft nachgefragt und werden diesen Artikel aktualisieren, sobald wir eine Antwort erhalten haben.

Aber was denkt ihr? Wird Ubisoft diesen Schritt mit der AC-Reihe gehen? Glaubt ihr, dass die Switch 2 stark genug sein wird, alles aus den Spielen – allen voran dem neuesten Teil Shadows – rausholen zu können?