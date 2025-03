Assassin's Creed Shadows: Diese Einstellungen solltet ihr sofort ändern - HDR, Grafik, Steuerung & Co.

Ein Blick in die Optionen von Assassin's Creed Shadows ist vor Spielstart durchaus sinnvoll.

Wie in vielen anderen Spielen gibt es auch in Assassin's Creed Shadows ein paar Einstellungen, die ihr umstellen solltet, um Spielspaß und Performance zu pushen. Zusätzlich bietet das Spiel auch ein paar spannende Optionen, die kein Muss sind, aber einigen von euch sicher sehr freuen dürfte. Wir verraten euch, was ihr euch genauer anschauen solltet.

Grundsätzlich öffnet ihr die Einstellungen in Shadows wie folgt: Öffnet das Inventar oder die Map und wählt dort System und dann Optionen. Dort findet ihr dann weitere Unterpunkte, die wir euch unten mit der jeweiligen Einstellung nennen.

Falls ihr direkt zu einer Kategorie springen wollt, könnt ihr das über unser Inhaltsverzeichnis tun:

Grafik & Performance

Performance-Option

Empfohlene Einstellung: 120 Hertz-Fernseher: Ausgeglichen 60 Hertz-Fernseher: Qualität PS5 Pro: Performance oder Ausgeglichen

In den Optionen unter: Video

AC Shadows bietet je nach Hardware bis zu drei Modi an: Performance, Ausgeglichen (exklusiv für 120 Hertz-Bildschirme) und Qualität (einziger Modus auf der Series S).

Ubisoft selbst empfiehlt Qualität, wodurch das Spiel deutlich schicker aussieht, aber auch nur maximal 30 fps bietet. Der Qualitätsmodus läuft soweit auch mit einer konstanten Framerate, wir empfehlen bei einem 120 Hertz-Fernseher aber dennoch für ein Spielbarkeitsplus auf "Ausgeglichen" zu stellen.

Der neue 40 fps-Modus ist der perfekte Mix aus Performance und schicker Grafik und bringt mehr, als es vielleicht den Anschein hat:

Mehr zum Thema Videospiele könnten viel flüssiger laufen, aber kaum ein Spiel nutzt diese Technik! von Chris Werian

Der Performance-Modus lief abseits ein paar kleinerer Framedrops ebenfalls rund, aber hier sind die grafischen Unterschiede deutlicher zu sehen. Wer einen 60 Hertz-TV hat, fährt daher auch mit "Qualität" am besten. Solltet ihr für die Kämpfe ein noch flüssigeres Spielerlebnis wünschen und grafische Abstriche machen wollen, ist "Performance" aber auch nicht verkehrt.

Warum der 40 fps-Modus für die PS5 und Xbox Series X die beste Wahl ist und welche Unterschiede es bei den grafischen Details gibt, könnt ihr hier nachlesen:

Was ist mit der PS5 Pro? Die PS5 Pro bietet im Leistungsmodus gegenüber seinem Pendant auf der Basis-PS5 Ray-Tracing-Effekte im ganzen Spiel. Das heißt, dass die gesamte Beleuchtung sowie Schatten weitaus realistischer als auf den Standard-Konsolen dargestellt werden. Ein gewaltiger Pluspunkt für den Leistungsmodus auf der Mid-Gen-PlayStation! Ray-Tracing An Ray-Tracing Aus Aufgrund einer höheren Auflösung, die für weniger flimmernde Bildelemente sorgt, bietet sich aber auch weiterhin der ausgeglichene Modus auf der Pro an. Zumal der auch noch eine richtig schicke und realistische Haar-Simulation bietet, bei der jede einzelne Haarsträhne der Charaktere animiert wird.

HDR

Empfohlene Einstellung: An

An In den Optionen unter: Video > HDR

HDR (Erweiterte Farbdynamik) wird nicht im Spiel selbst (de)aktiviert, sondern hängt davon ab, wie ihr es auf der Konsole eingestellt habt. Wird HDR auf eurem TV-Gerät unterstützt und ist in den Systemeinstellungen aktiviert, könnt ihr in Shadows die maximale Leuchtkraft eures Fernsehers einstellen.

Wie ihr diesen Wert herausfindet, erfahrt ihr hier:

Wer HDR nutzen kann, sollte das tun, um von einer erweiterten Farbdynamik zu profitieren, denn Assassin's Creed Shadows hat eine richtig gute HDR-Implementierung erhalten, die viel intensivere Farben und helle Highlights ermöglicht.

Belichtung/Helligkeit

Empfohlene Einstellung: -0,5 bis 0,0

-0,5 bis 0,0 In den Optionen unter: Video > HDR oder Bild

Assassin's Creed Shadows stellt zwar auch mit den Standard-Einstellungen gutes HDR dar, Schwarztöne sind aber leicht erhöht, wirken also eher grau. Wollt ihr tieferes Schwarz dargestellt bekommen, könnt ihr die Belichtung ein wenig nach unten setzen, dann geht euch aber auch ein wenig Bildschirmhelligkeit flöten.

Ist euch das Spiel bei Sturm, bewölkten Nächsten und in Gräbern hingegen zu dunkel, dann solltet ihr den Wert leicht erhöhen. Das Spiel setzt zwar bei Stealth auf den Einsatz von Licht und Schatten, aber gerade in den Hügelgräbern kann das auch mal dazu führen, dass ihr kaum etwas erkennen könnt.

Da die kleinen Lichter nur bedingt helfen, kann es ratsam sein, die Helligkeit des Bildschirms hochzustellen, oder aber direkt in den Einstellungen die Belichtung anzupassen. Wie stark und ob ihr das dauerhaft macht, liegt dabei im eigenen Ermessen.

Bewegungsunschärfe

Empfohlene Einstellung: Aus (ab 40 fps), An (bei 30 fps)

Aus (ab 40 fps), An (bei 30 fps) In den Optionen unter: Video > Nachträgliche Effekte

Bewegungsunschärfe (Motion Blur) ruft eine künstliche Unschärfe hervor, die aus dem Filmbereich stammt. In Spielen hilft sie vor allem Ruckler bei 30 fps zu kaschieren, was sich im auf einem 60 Hertz-TV anbietet, sofern ihr im Qualitätsmodus spielt.

Da wir am ehesten den 40 fps-Modus empfehlen, kann diese Option aber getrost deaktiviert werden. Erst Recht, wenn ihr das Spiel in aller Schärfe genießen wollt.

Chromatische Abberation

Empfohlene Einstellung: aus

aus In den Optionen unter: Video > Nachträgliche Effekte

Diese Grafik-Option simuliert die Lichtbrechung und Krümmung einer Kameralinse. Das bedeutet zwar einen cineastischeren Look, aber auch leichte Verzerrungen am Bildschirmrand. Das Bild wirkt etwas verwaschener, ihr könnt die Option also deaktivieren.

1:54 Assassin's Creed Shadows: Ubisoft stellt die Technik des neuen Abenteuers vor

Autoplay

Spieleinstellungen

Geführter Erkundungsmodus

Empfohlene Einstellung: aus

aus In den Optionen unter: Gameplay > Schwierigkeitsanpassung

Shadows nimmt uns bei den Quests nicht so stark an die Hand, wie manch anderes Assassin's Creed. Die klassische Wegfindung, durch die Quest-Marker automatisch angezeigt werden, ist voreingestellt deaktiviert.

Um das nächste Ziel zu finden, müssen wir Hinweisen folgen und ggf. Späher einsetzen. So fühlen wir uns selbst involvierter.

Wem das zu mühsam ist, kann den geführten Erkundungsmodus aber auch aktivieren. Aber seid gewarnt: Wollt ihr alle Trophäen/Erfolge sammeln, müsst ihr einen Späher ohne den Erkundungsmodus losschicken, da damit ein Achievement verknüpft ist.

Schwierigkeitsgrad Kampf

Empfohlene Einstellung: Normal

Normal In den Optionen unter: Gameplay > Schwierigkeitsanpassung

Anders als etwa Valhalla ist der Schwierigkeitsgrad "Normal" recht gut ausbalanciert. Natürlich unterscheidet er sich je nach gewähltem Charakter etwas, aber wer nicht zum ersten Mal ein Gamepad in die Hand nimmt, sollte mit "Normal" eine angenehme Lernkurve erhalten.

Schwierigkeitsgrad Schleichen

Empfohlene Einstellung: Normal oder Experte

Normal oder Experte In den Optionen unter: Gameplay > Schwierigkeitsanpassung

Je nachdem, wie sehr ihr auf Stealth steht und die Mechaniken auskosten wollt, solltet ihr die Schwierigkeit fürs Schleichen anpassen. Meist empfiehlt es sich, auf "Normal" zu starten und später auf "Experte" umzustellen, wenn Naoe und Yasuke ausreichend geskillt sind.

Da "Experte" dazu führt, dass Wachen uns auch auf Dächern gut sehen, fühlt sich diese Stufe zwar schwerer, aber auch immersiver an.

Für die Spieleinstellungen ebenfalls gut zu wissen

Wer garantierte Attentate bevorzugt, kann die in den Optionen aktivieren. Ebenso lassen sich die Controller-Vibration, Blut-Effekte und Verstümmelungen deaktivieren. Was dagegen fehlt, ist die Möglichkeit, den Filter-Look beim Ausführen von Spezialfähigkeiten auszuschalten – den will Ubisoft aber noch nachliefern.

Steuerung

Gebietsplünderung

Empfohlene Einstellung: alle

alle In den Optionen unter: Gameplay > Spielstil

Wer immer fleißig alles plündert, dürfte sich besonders über diese Einstellung freuen. Dank der Gebietsplünderung looten wir nämlich mit nur einem Tastendruck alles in der Nähe, statt alles einzeln plündern zu müssen.

Reaktionsereignisse (QTEs)

Empfohlene Einstellung: nach Belieben

nach Belieben In den Optionen unter: Gameplay > Spielstil

Diese Einstellung hängt stark von eurer persönlichen Vorliebe und Situation ab. Wer Schwierigkeiten hat, die Quick-Time-Events in Nebenaktivitäten richtig auszuführen oder diese Art Minispiele einfach nicht mag, kann sie glücklicherweise anpassen.

Es gibt neben dem voreingestellten "Standard" auch die Optionen "Vereinfacht" und "Auto". Bei Letzterem könnt ihr den Controller entspannt zu Seite legen und einfach zugucken, da alles fehlerfrei und automatisch abläuft.

Falls euch die QTEs nicht zusagen, könnt ihr sie ganz einfach automatisieren.

Für die Steuerung ebenfalls gut zu wissen

Alle Linkshänder dürfen sich freuen: Es gibt extra ein ein Layout für alle mit einer dominanten linken Hand. Grundsätzlich lässt sich die Steuerung aber auch noch genauer anpassen, da die Tastenbelegung individuell eingestellt werden kann.

Benutzeroberfläche/HUD

HUD ein- und ausblenden

Empfohlene Einstellung: an

an In den Optionen unter: Steuerung

Um zwischendurch schnell und einfach die Benutzeroberfläche (Kompass, Fähigkeiten, Quest-Hinweis etc.) auszublenden und so immersiver in die Spielwelt eintauchen zu können, müssen wir nicht ständig in den Optionen alles einzeln deaktivieren (was auch möglich ist). Vielmehr gibt es eine extra Option, dank der wir nur zwei Mal auf den rechten Stick drücken müssen, um die Anzeigen zu verstecken.

Für den Fotomodus benötigt ihr diese Einstellung nicht, da dieser das HUD ohnehin ausblendet.

Textgröße

Empfohlene Einstellung: klein

klein In den Optionen unter: Oberfläche

Sofern ihr nicht auf größere Texte angewiesen seid, solltet ihr die Textgröße klein halten, um möglichst wenig von der wunderschöne Welt zu verdecken. Diese Option betrifft dabei nicht die Untertitel. Die können an anderer Stelle noch separat angepasst werden.

Symbolgröße

Empfohlene Einstellung: klein

klein In den Optionen unter: Oberfläche

Ähnlich wie die Textgröße lohnt es sich, sofern nicht anders erforderlich, auch die Symbole klein zu stellen. Umso kleiner Kompass & Co. sind, desto mehr könnt ihr von der Welt sehen.

HUD-Anpassungen

Empfohlene Einstellung: individuell

individuell In den Optionen unter: Oberfläche

Die Benutzeroberfläche von Shadows lässt sich individuell gestalten. Wir können jede Anzeige einzeln (de)aktivieren und so uns nur das herauspicken, was wir wirklich angezeigt bekommen wollen oder benötigen.

Wer sich beispielsweise das Spiel schwerer machen möchte, kann Hinweise wie Fernangriffswarnungen deaktivieren. Wer die Steuerung kennt und ein Gefühl für die Welt bekommen hat, kann auch die Kletterhaken-Aktionshinweise ausstellen.

Wir empfehlen auf jeden Fall die Beherrschungspunkte in der oberen rechten Ecke auszuschalten. Es ist zwar gut zu wissen, dass wir Kenntnispunkte im Skilltree verteilen können, aber manchmal müssen wir eben Punkte sammeln und abwarten. Da kann es schon stören, wenn uns das Spiel ständig daran erinnert.

Audio & Sprache

Controller-Lautsprecher

Empfohlene Einstellung: aus

aus In den Optionen unter: Ton

Shadows nutzt auf der PlayStation 5 die Lautsprecher des DualSense-Controllers. Ab und an ertönen daraus Ingame-Geräusche, die aber so unscheinbar und unnötig sind, dass ihr diese Option am besten einfach deaktiviert. Uns hat dieser halbherzige Einsatz eher gestört als genützt.

Gesprochene Sprache

Empfohlene Einstellung: Deutsch oder Immersiver Modus

Deutsch oder Immersiver Modus In den Optionen unter: Ton

Welche Sprache ihr für Shadows einstellt, hängt natürlich stark von euren Sprachkompetenzen und Vorlieben ab. Da die englische Synchronisation aber nicht so gut gelungen ist, raten wir dazu, auf Deutsch zu stellen.

Alternativ kann auch der Immersive Modus aktiviert werden, durch den die Charaktere ihre Muttersprache (Japanisch oder Portugiesisch) sprechen und alles untertitelt wird. So bekommen wir das volle Japan-Feeling, müssen allerdings ohne Japanisch-Kenntnisse auch jede Menge lesen.

Zu Assassin's Creed Shadows haben wir natürlich nicht nur diesen Einstellungsartikel. Wir haben zahlreiche Guides für euch vorbereitet, die sich beispielsweise um die Fähigkeiten, Romanzen oder auch ganz allgemeine Tipps drehen. Oben haben wir einige verlinkt.

Das sind soweit unsere Empfehlungen. Welche Einstellungen bevorzugt ihr? Habt ihr noch einen Tipp? Dann gerne rein damit in die Kommentare.