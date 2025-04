Assassin's Creed Shadows: Katana, Naginata & Co. – Welche Waffe ist die beste?

Welche Waffe in Assassin's Creed ist die beste?

In Assassin's Creed Shadows können wir entweder mit Naoe oder Yasuke losziehen und uns damit stets zwischen einem heimlichen Ansatz oder einer robusten Haudrauf-Spielweise entscheiden. Darüber hinaus können wir aber pro Charakter noch unterschiedliche Waffen einsetzen. Wir wollen heute von euch wissen, welche ihr am liebsten benutzt.

Mit welcher Waffe zieht ihr am liebsten los?

Insgesamt gibt es acht verschiedene Waffengattungen im Spiel, von denen drei für Naoe und fünf für Yasuke vorenthalten sind. Die leise Assassine kann etwa auf ihr Katana, ein Tantou – das sie zusammen mit ihrer versteckten Klinge führt – und ein Kusarigama zurückgreifen.

9:08 Assassin’s Creed Shadows: Das hätte ich gerne vor dem Spielstart gewusst!

Der bullige Samurai muss sich derweil zwischen Oukatana, Naginata, Kanabou, Bogen und Hinawajuu entscheiden und hat damit im Gegensatz zu Naoe auch Zugriff auf zwei reine Fernkampfwaffen. Bei beiden Charakteren können wir jederzeit per Tastendruck zwischen zwei vorher ausgewählten Waffen hin und her wechseln.

Für alle Waffen können wir Perks und aktive Fähigkeiten freischalten, da unsere Skillpunkte aber begrenzt sind, lohnt sich ein entsprechender Fokus auf zwei Waffentypen. Es ist natürlich auch möglich, zwischen mehreren Waffen hin und her zu wechseln oder sich einfach auf das jeweilige Lieblingswerkzeug zu verlassen.

Egal, was auf euch zutrifft, hier müsst ihr euch entscheiden, denn ihr habt nur eine Stimme. Zumindest dürft ihr aber pro Charakter wählen:

Wir sind schon gespannt, welche Waffen bei euch auf der obersten Position landen. Auf Reddit gibt es beispielsweise sehr viel Liebe für das Kusarigama, mit dem Naoe ganze Horden von Gegnern beschäftigt. Aber auch das brachiale Kanabou macht richtig viel Spaß, wenn Yasuke Feinde damit zu Brei haut.

In einer vergangenen Umfrage hatten wir euch bereits gefragt, ob ihr lieber mit Naoe oder Yasuke loszieht und darauf hattet ihr eine sehr klare Antwort. Dort hatten nämlich 68 Prozent angegeben, dass sie am liebsten in den Schatten unterwegs sind und daher die agile Assassine bevorzugen.

Nun sind wir gespannt, mit welcher Waffe ihr das in der Regel tut. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr abgestimmt habt und warum. Erzählt uns gerne auch, welche Skills und Gravuren ihr dazu am liebsten nutzt.