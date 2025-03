Assassin's Creed Shadows soll umstrittene PS5 Pro-Technik bekommen und die sieht jetzt angeblich endlich gut aus

Assassin's Creed Shadows soll technische Updates erhalten – unter anderem mit PSSR auf der PS5 Pro.

Ubisoft hat im Vorfeld des Assassin's Creed Shadows-Release angekündigt, dass die PS5 Pro-Version mit dem Pro-exklusiven Skalierer PSSR erscheint. Im fertigen Spiel war er aber dann nicht enthalten, da es wohl Probleme mit der Darstellungsqualität gab. Anscheinend wurden diese aber nun beseitigt, weshalb das Open World-Abenteuer noch einmal ein PS5 Pro-Update erhalten wird.

Ubisoft-Spiele hatten große Probleme mit PSSR, aber AC Shadows soll es jetzt richten

PlayStation Spectral Super Resolution, kurz PSSR soll bei Spielen mithilfe von KI-Algorithmen für eine höhere Bildschärfe sorgen. In der Vergangenheit war die Technik jedoch fehleranfällig, vor allem bei den Spielen aus dem Hause Ubisoft. In Star Wars: Outlaws und Avatar: Frontiers of Pandora flimmerten Schatten und Spiegelungen beispielsweise enorm, weshalb die Ubisoft-Titel schlechter aussahen als auf der Basis-PS5.

In einem Interview mit Digital Foundry räumten leitende Anvil Engine-Entwickler auch ein, dass die eigene TAAu-Lösung besser funktionierte als PSSR, weshalb der Titel auch damit veröffentlicht wurde.

Was steckt hinter dem TAAu-Kürzel? TAAu steht für Temporal Anti-Aliasing with upsampling. Es wird dabei ein Algorithmus zur Kantenglättung, der Bildinformationen aus vorherigen Frames nutzt und diese "verwischt", um eine Komponente zur Skalierung (Upsampling) erweitert.

Sony habe jedoch zusammen mit Ubisoft an Verbesserungen gearbeitet, so dass das Studio jetzt zuversichtlich sei, dass PSSR in jeder Situation besser aussehe als TAAu. Das sei auch einer der großen Vorteile von PSSR – die Technik könne beliebig aktualisiert und verbessert werden.

Diesen Fortschritt zeigen auch andere Spiele: Bereits bei Kingdom Come: Deliverance 2, das ebenfalls mit PSSR hochskaliert wurde, sind uns kaum Darstellungsfehler aufgefallen, obwohl die Kernaspekte der Grafik eigentlich genau mit den zuvor ausgemachten Schwächen der Ubisoft-Spiele übereinstimmten.

Vor allem im Performance-Modus könnte PSSR für eine bessere Bildausgabe sorgen

PSSR war nämlich lange Zeit ein Sorgenkind bei der PS5 Pro, da die Skalierungstechnik bei der Vegetation im Verbund mit Ray-Tracing-basierten, dynamischen Schatten für flackernde Bildobjekte sorgte.

Der Leistungsmodus von Assassin's Creed Shadows setzt auf eben solche Schattierungen, es bestand also die Sorge, dass der Stealth-Titel nicht gut mit PSSR harmonieren könnte.

Laut Ubisoft gehören die Darstellungsfehler der Vergangenheit an und wenn das der Fall ist, könnte PSSR tatsächlich für ein grafisches Upgrade sorgen. Denn Shadows leidet mit TAAu aufgrund der niedrigen Auflösung von 1080p unter einem Flimmern an schmalen Objekten und Polygonkanten. PSSR könnt diese Bildelemente besser glätten.

Vor allem an den Brettern bewegen sich die Pixeltreppchen bei Kameraschwenks, außerdem vermatscht das Bild leicht. Der Performance-Modus wirkt dadurch etwas unruhig.

Wann das Update erscheint, wurde aber noch nicht verraten. Ubisoft scheint es aber nicht eilig zu haben und stellt erstmal sicher, dass PSSR auch gut in Assassin's Creed Shadows implementiert wird.

Zudem soll es wohl auch noch ein weiteres PS5 Pro-Update zu geben, das Ray-Tracing-Spiegelungen für den 40 fps-Modus bringt. Bisher sind die Echtzeitreflexionen lediglich dem Qualitätsmodus vorenthalten. Assassin's Creed Shadows dürfte in den kommenden Wochen also noch einmal eine Spur besser aussehen!

Was meint ihr? Gefällt euch Assassin's Creed Shadows auf der PS5 Pro so wie es ist oder denkt ihr, dass PSSR noch mehr aus dem Spiel herausholen kann?