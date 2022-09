Assassin's Creed - Von wegen Japan! Auf dieses Setting freut ihr euch wirklich am meisten

Lange Zeit war Japan DAS Setting, das sich alle AC-Fans wünschten. In einer früheren Umfrage war es auch der Favorit der GamePro-Community. Umso erfreulicher ist es, dass mit Codename Red dieser Traum bald wahr wird. Unsere letzte AC-Umfrage zeigt allerdings, dass es nun ein noch viel spannenderes Setting, auf das ihr wartet.

Das Umfrageergebnis zur AC-Umfrage

Wir haben euch in einer Umfrage nach der Ubisoft Forward gefragt, welches der enthüllten neuen Assassin's Creed-Spiele euch am meisten interessiert. Hier ist das Ergebnis:

Auf welches Assassin's Creed-Spiel freut ihr euch am meisten?

Platz 1: Codename Hexe (36% mit 682 Stimmen)

Codename Hexe (36% mit 682 Stimmen) Platz 2: Codename Red (33% mit 627 Stimmen)

Codename Red (33% mit 627 Stimmen) Platz 3: Mirage (29% mit 545 Stimmen)

Mirage (29% mit 545 Stimmen) Platz 4: Codename Jade (2% mit 42 Stimmen)

Stand: 16.09.2022 um 16 Uhr

Euer Sieger ist, wenn auch nur knapp, Assassin's Creed Codename Hexe. Das Spiel wurde als letztes auf dem Showcase gezeigt und war bis zu den Leak die größte Überraschung. Mit nur 55 Stimmen mehr übertrifft es damit Assassin's Creed Codename Red, was durchaus eine Leistung ist.

Das im feudalen Japan angesiedelte Spiel ist nämlich genau das, was sich Fans (darunter auch GamePro-Leser*innen) seit vielen Jahren sehnlichst wünschen. Die Hexenverfolgung und das damit wahrscheinlich verbundene deutsche Setting, scheint euren Nerv noch mehr getroffen zu haben, als erwartet.

Hier seht ihr den Teaser, der zu Codename Hexe gezeigt wurde:

Assassin's Creed Mirage, das sich an den alten Spielen orientiert und damit ebenfalls einen Fan-Wunsch erfüllt, schafft dagegen nur knapp Bronze. Keine wirkliche Überraschung ist allerdings Assassin's Creed Codename Jade, da es sich hier um ein Mobile-Spiel handelt und gerade einmal 2 Prozent der Stimmen erzielt hat.

Dass die drei großen Titel Hexe, Red und Mirage so knapp beieinanderliegen, zeigt bereits, dass jedes Spiel auf seine Weise interessant ist. Und tatsächlich sollen sich die drei auch wesentlich voneinander unterscheiden, wodurch für jede Person etwas dabei sein dürfte.

Warum ein deutsches Setting für AC Hexe wahrscheinlich ist, könnt ihr hier nachlesen:

28 3 Mehr zum Thema Assassin's Creed: 4 Gründe, warum Hexe wirklich in Deutschland spielt

Stimmen aus der GamePro-Community

Eines der häufigsten Argumente für Codename Hexe ist das Setting. Dabei scheint aber wohl weniger Deutschland oder andere passende Schauplätze wichtig zu sein, sondern viel mehr die Thematik um die Hexenverfolgung mit seinem düsteren Potenzial:

Auf Codename Hexe. Ein AC über die Hexenprozesse klingt einfach verdammt interessant.

Vor 2 oder 3 Jahren hätte ich als Japan-Fan sogar eher Red gesagt, aber nach Ghost of Tsushima hab ich da kein Bedürfnis mehr danach. GamePro-User Yozakura

Wie man sieht, kann der Wunsch nach Codename Red und einem japanischen Setting durch Titel wie Ghost of Tsushima auch schon wieder abgeschwächt worden sein. Für andere wirkt es dagegen wie ein Verstärker:

Wär ich prinzipiell überall dabei: Nach Ghost of Tsushima dürstet es mich schon nach Red, Mirage könnte mich den Anfängen näher bringen - die ich verpasste, und Hexe würde meinen Bedarf an düsteren Settings abdecken. GamePro-User prosumer

Assassin's Creed Mirage hingegen ist klar etwas für Fans der alten Teile, da es sich "back to the roots" auf die Fahne geschrieben hat. Das China-Setting von AC Jade wäre für den einen oder anderen von euch zwar auch interessant, allerdings noch auf Mobile-Geräten.

Was wäre also euer Wunschsetting abseits dieser vier Titel? Habt ihr noch andere Wünsche und Ideen? Schreibt sie uns gerne in die Kommentare.