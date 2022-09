Umfrage: Auf welches Assassin's Creed-Spiel freut ihr euch am meisten?

Am Samstag fand der Ubisoft Forward Showcase statt. Im Mittelpunkt stand das Assassin's Creed-Universum, das dieses Jahr sein 15. Jubiläum feiert. Um das ordentlich zu feiern, enthüllte Ubisoft mit Mirage nicht nur das nächste Assassin's Creed-Spiel, sondern hatte noch eine Menge anderer Ankündigungen im Gepäck. Der Großteil davon war zwar keine allzu große Überraschung mehr, immerhin waren erste Details bereits Tage vorher geleakt worden, aber mit drei weiteren enthüllten Spielen dürfte der AC-Stoff vorerst nicht so schnell ausgehen.

Dabei stellt sich nicht nur die Frage, wann die Spiele erscheinen, sondern auch, auf welches davon ihr euch am meisten freut.

Die Zukunft von Assassin's Creed

Das nächste Assassin's Creed hört auf den Namen Mirage und lässt uns Basim spielen, der in Bagdad vom Straßendieb zum Meisterassassinen wird. Das Motto des Spiels: Back to the roots. Wer sich stattdessen nach einem weiteren Open World-RPG wie AC Valhalla sehnt, geht aber auch nicht leer aus. Codename Red soll uns genau das bieten, nur im feudalen Japan.

Mystischer wird es dagegen in Codename Hexe zugehen, was die Hexenverfolgung schon mit seinem Namenverrät. Und wer dann noch nebenbei auf dem Smartphone Assassin's Creed spielen will, kann das mit Codename Jade bald tun, das uns ins alte China versetzt. Ihr seht also: Der AC-Nachschub geht nicht so schnell aus.

Falls ihr mehr Details zu den einzelnen Spielen wollt, schaut in die jeweiligen Ankündigungsnews rein:

Während es zu Red und Hexe bislang nur einen Teaser gibt, können wir euch hier schon einen ersten Trailer zu AC Mirage zeigen:

Außerdem gab es bereits einen Trailer zu AC Jade zu sehen, den wir euch hier verlinkt haben.

Stimmt mit ab!

Auch wenn noch nicht viel zu den Spielen bekannt ist und sich die Releases auf einige Jahre verteilen werden, vermitteln sie uns jetzt schon ein Bild, um uns eine grobe Meinung zu bilden. Allein die Settings können den entscheidenden Unterschied machen, ob wir die Spiele zocken wollen oder nicht.

Um ein erstes Stimmungsbild einzufangen, wollen wir daher von euch in dieser Umfrage wissen, welches bislang euer Favorit ist?

Hinweis: AC Infinity und den AC Valhalla: The Last Chapter haben wir in der Umfrage bewusst ausgeklammert, da es sich bei Infinity weniger um ein Spiel, sondern mehr um eine Plattform handeln, und The Last Chapter nur ein DLC ist.

Schreibt uns außerdem gerne, warum ihr euch für Spiel XY entschieden habt und was ihr von den anderen Titeln haltet. Habt ihr vielleicht sogar eine Platzierung, die ihr mit uns teilen wollt? In den Kommentaren könnt ihr uns eure Meinung mitteilen und euch mit anderen austauschen.

Falls ihr eine komplette Übersicht von der Ubisoft Forward wollt, also mit allen AC-Ankündigungen und den anderen gezeigten Spielen, dann schaut in unsere Zusammenfassung rein.