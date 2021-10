Assassin's Creed Valhalla wird mit dem dritten DLC wohl wieder übernatürlicher

Dass Assassin's Creed Valhalla einen dritten DLC bekommt, steht mehr oder weniger fest. Was uns darin erwartet, wissen wir aber noch nicht – bis jetzt. Ein neuer Leak könnte Licht ins Dunkel bringen und klingt sehr vielversprechend. Offenbar geht es wieder stärker in eine mythologische Richtung. Wir besuchen mit Svartalfheim womöglich das unterirdische Reich der Zwerge und Eivor kann sich vielleicht sogar teleportieren und unsichtbar machen. Aber das war noch nicht alles.

3. AC Valhalla-DLC spielt laut Leak im Reich der Zwerge

Darum geht's: Assassin's Creed Valhalla dürfte nach den beiden bisherigen Erweiterungen noch einen dritten großen DLC bekommen. Der wurde von Ubisoft sogar schon angeteast und jetzt haben Dataminer diverse Hinweise darauf im Code des neuesten Updates entdeckt. Die fallen ziemlich umfangreich und abgefahren aus.

Wie der Paris-DLC von Assassin's Creed ist, könnt ihr hier sehen:

Was bringt der 3. DLC? Ganz sicher steht das noch nicht fest, aber der Assassin's Creed-Insider J0nathan gilt als ziemlich zuverlässig, seriös und gut informiert. Dieses Mal verrät er, was die Funde für den kommenden AC Valhalla-DLC bedeuten könnten. Scheinbar gibt es schon Teile der Trophäen-Liste, neue Fähigkeiten und den Namen der Erweiterung zu entdecken.

DLC-Name: Die 3. Erweiterung könnte Dawn of Ragnarök heißen.

Die 3. Erweiterung könnte Dawn of Ragnarök heißen. Schauplatz : Offenbar soll dieser DLC in Svartálfaheimr aka Schwarzalbenheim spielen, dem Reich der Zwerge in der nordischen Mythologie.

: Offenbar soll dieser DLC in Svartálfaheimr aka Schwarzalbenheim spielen, dem Reich der Zwerge in der nordischen Mythologie. Story : Womöglich planen die Mächte Muspelheims eine Invasion von Svartálfaheimr, was letzten Endes die Götterdämmerung Ragnarök einläutet.

: Womöglich planen die Mächte Muspelheims eine Invasion von Svartálfaheimr, was letzten Endes die Götterdämmerung Ragnarök einläutet. Trophäen : Einige Achievements drehen sich wohl darum, alle Gebiete von Schwarzalbenheim sowie alle Zwergenbehausungen zu entdecken und Odins Armschiene mit Upgrades zu verbessern.

: Einige Achievements drehen sich wohl darum, alle Gebiete von Schwarzalbenheim sowie alle Zwergenbehausungen zu entdecken und Odins Armschiene mit Upgrades zu verbessern. Neue Waffe : Im 3. DLC kann Eivor anscheinend auch mit einem Atgeir kämpfen, bei dem es sich um einen speziellen Speer handelt, den ihr vielleicht aus Valheim kennt.

: Im 3. DLC kann Eivor anscheinend auch mit einem Atgeir kämpfen, bei dem es sich um einen speziellen Speer handelt, den ihr vielleicht aus Valheim kennt. Neue Fähigkeiten: Sowohl Teleportation als auch Unsichtbarkeit spielt laut dem Leak in der dritten Erweiterung eine Rolle. Vielleicht können wir sogar Feinde wiederbeleben und Eis-Zauber einsetzen.

Das klingt abgefahren: Sollte sich der Leak so bewahrheiten, wird der DLC damit übernatürlicher als die vorherigen und eher bodenständigen DLCs Zorn der Druiden und Die Belagerung von Paris. Dass sich der dritte DLC so stärker den mythologischen Aspekten der Assasssin's Creed-Reihe widmet, würde auch zu den bisherigen Gerüchten passen.

Hier könnt ihr das ganze Leak-Video sehen:

Mehr News zu Assassin's Creed Valhalla:

Aber Vorsicht! Auch wenn J0nathan gerade im Hinblick auf die Assassin's Creed-Spiele oft mit seinen Vorhersagen Recht behalten hat, bleibt das hier nur ein Leak. Es könnte also sein, dass nichts davon wirklich im Spiel auftaucht. Ihr solltet das Ganze dementsprechend mit Vorsicht genießen und euch nicht zu früh freuen. Wir fragen daher bei Ubisoft nach, was an dem Leak dran ist.

Wie klingt der Leak für euch? Was wünscht ihr euch für einen dritten DLC?