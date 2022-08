AC Valhalla bekommt völlig absurde Cyber-Klamotte, mit der Eivor Energiestrahlen schießt

Seit wenigen Tagen ist das neue Update 1.6.0 für Assassin’s Creed Valhalla erhältlich. Mit dem kostenlosen Update wird ein neuer Modus namens The Forgotten Saga ins Spiel implementiert, in dem wir abermals in die Rolle von Odin schlüpfen und uns durch Niflheim kämpfen. Daneben kehrt das Sigrblot Festival zurück und es gibt zahlreiche Bug-Fixes sowie Verbesserungen.

Doch damit nicht genug: Ein Assassin’s Creed-Fan hat nun kommende kosmetische Items für das Spiel geleakt, mit denen wir Eivor völlig neu einkleiden können. Die neue Ausrüstung ist so abgefahren, dass sie ein völlig anderes Spielerlebnis bieten dürfte.

Valhalla wird zum futuristischen Gemetzel

Auf seinem YouTube-Kanal präsentiert uns AndyReloads regelmäßig, welche kommenden Updates es für Assassin’s Creed Valhalla geben wird und wird somit zu einer zuverlässigen Quelle. In seinem neuen Video zeigt er uns, welche Ausrüstung wir mit einem kommenden Update erwarten können.

Was für Ausrüstung wird kommen? In einem zukünftigen Update wird das „Advanced Mechanical Armor Set“ ins Spiel implementiert. In dem Set ist eine Rüstung enthalten, die einen Energiestrahl aus dem Bauch abfeuern kann, wenn Eivor den Kampfschrei nutzt:

Die Rüstung kommt in zwei unterschiedlichen Farben. Die rote Variante erinnert stark an Iron Man, da der Superheld ebenfalls mit Energiestrahlen feuert. Die weiße Variante erinnert dagegen an die Storm Trooper aus dem Star Wars-Universum.

Außerdem wird es ein neues Aussehen für das Reittier und den Raben geben, mit dem Eivor aus der Vogelperspektive die Karte erkunden kann. Beide Gefährten sehen so aus, als würden sie aus futuristischeren Spielen wie Horizon: Forbidden West stammen.

Wikinger in Roboter-Anzügen

Das Set ist insofern verrückt, dass Assassin’s Creed Valhalla eigentlich zur Zeit der Wikinger spielt. Bislang haben wir Eivor nur mit Schwertern, Äxten und anderen mittelalterlichen Waffen erlebt. Doch schon bald wird es möglich sein, Energiestrahlen aus dem Bauch zu feuern.

Wie komme ich an die Ausrüstung? Laut dem Leaker sollen die kosmetischen Items ein Teil des Ingame-Shops werden. Wie teuer die einzelnen Items sein werden, ist bislang nicht bekannt. Wollt ihr die Items erwerben, müsst ihr im Ingame-Shop euer Echtgeld gegen Helix-Credits tauschen, mit denen ihr dann die kosmetischen Items erwerben könnt.

Was haltet ihr von der futuristischen Ausrüstung in Assassin’s Creed Valhalla?