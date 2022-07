Assassin's Creed Valhalla bekommt schon nächste Woche den kostenlosen Forgotten Saga-DLC

Für Assassin's Creed Valhalla steht das nächste große Update an, dass mit dem Forgotten Saga-DLC einen kostenlosen neuen Modus zum Spiel hinzufügt. Nachdem das mögliche Releasedatum bereits in der PlayStation-Datenbank aufgetaucht ist, hat Ubisoft es jetzt bestätigt. In weniger als einer Woche geht's los.

Wann erscheint Update 1.6.0 und der Forgotten Saga-DLC? am 2. August 2022

Neben dem neuen DLC kommt mit Update 1.6.0 auch das Sigrblot Festival zurück, das vom 4. bis 25. August laufen soll. Hier könnt ihr euch in verschiedenen Disziplinen beweisen und könnt im Gegenzug Belohnungen abstauben.

Der Forgotten Saga Modus, auch als Niflheim-DLC bekannt, fügt derweil einen Roguelite-Modus zu Assassin's Creed Valhalla hinzu. Hier schlüpfen wir erneut in die Rolle von Odin und reisen nach Niflheim, um es mit der Totengöttin Hel aufzunehmen.

Auch die Trophäen des DLCs sind bereits geleakt und geben Hinweise darauf, was uns erwartet:

6 1 Assassin's Creed Valhalla Trophäen des Nilfheim-DLCs bekannt

Im DLC sollen uns zudem vier verschiedene Regionen erwarten, sowie zahlreiche Geheimnisse, die uns nützliche Buffs verschaffen können. Zwar sollen wir in jedem Durchlauf andere Waffen nutzen, unsere Ausrüstung dürfen wir aber dauerhaft behalten.

Im Übersichts-Video bekommt ihr einen Einblick, was euch zu den Entscheidungen, Skills, Nebenmissionen und Kämpfen erwartet:

Mehr zu Assassin's Creed:

Die Zukunft von Assassin's Creed

Ubisoft hat für den September bereits ein Event angekündigt, dass die "Zukunft von Assassin's Creed" enthüllen soll. Was genau dort zu sehen sein wird, hat der Publisher zwar nicht bekanntgegeben, es ist allerdings gut möglich, dass wir einen ersten genauen Blick auf Assassin's Creed Rift oder Infinity erhaschen dürfen.