Wenn ihr eine Mitgliedschaft bei Amazon Prime besitzt, könnt ihr euch für Assassin's Creed Valhalla ein kostenloses Paket mit diversen Goodies abholen. Dafür müsst ihr euren Ubisoft-Account auf der offiziellen Seite von Prime Gaming mit dem Amazon-Account verbinden. Solltet ihr kein Amazon Prime-Konto haben, geht auch eine 30-tägige Probemitgliedschaft.

Hier die Beschreibung von Prime Gaming:

"Entfessle den Wikinger in dir mit dem exklusiven "Karolingischen Dynastie"-Ausrüstungspaket in Assassin's Creed Valhalla - nur für Prime-Mitglieder."

Raben-Skin, Reittier und Rüstung

Das ist im Paket "Karolingische Dynastie" von Prime Gaming enthalten:

1 Ausrüstungssatz

1 Reittier

1 Tauben-Skin für den Raben

1 Schild

1 Waffe

1 Schiffsdesign (Satz)

1 Schiffsrequisiten (Satz)

Wenn ihr den DLC auf Prime Gaming aktiviert habt, kann es noch bis zu 48 Stunden dauern, bis die Inhalte im Spiel auftauchen. Außerdem müsst ihr mit eurer Wikinger-Horde bereits in England eingefallen sein und einen eigenen Stall und Hafen besitzen.

Laut Ubisoft konnte Assassin's Creed Valhalla den erfolgreichsten Start in der Geschichte der Serie feiern. Dazu gibt es einige lustige Fakten.

Was ist außerdem interessant für Valhalla-Spieler*innen?

In Assassin's Creed Valhalla gibt es momentan einen Bug im Spiel, der Save-Games zerstört. Seid also vorsichtig.

In den internationalen Kritiken schneidet Assassin's Creed Valhalla ganz gut ab, trotz einiger Schwächen. Wenn ihr wissen wollt, was wir von dem Spiel halten, dann schaut in unseren umfangreichen Test.

Assassin's Creed Valhalla ist für PC, Playstation 4, Xbox Series X/S und Xbox One erhältlich. Und morgen erscheint es für die Playstation 5, pünktlich zum Launch der Konsole.