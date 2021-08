Assassin's Creed Valhalla: So startet ihr den neuen Paris-DLC

Ubisoft veröffentlicht heute den zweiten DLC zu Assassin's Creed Valhalla. In der Erweiterung "Die Belagerung von Paris" verschlägt es Eivor in die Hauptstadt des Frankenreiches, um den dort herrschenden König von seinen üblen Plänen abzuhalten.



Wer den DLC erworben hat, steht vermutlich vor der Frage, wie er die neuen Inhalte spielen kann. Denn selbst wenn ihr AC Valhalla startet, könnte es sein, dass die neuen Quests nicht sofort beginnen. Damit ihr bloß nicht den Einstieg in die Paris-Reise verpasst, verraten wir euch, worauf ihr achten müsst.

So startet die "Die Belagerung von Paris"

Wie kann ich die Erweiterung kaufen? Falls ihr kein Fan von den Irland-Mythen des ersten DLCs "Zorn der Druiden" seid, könnt ihr "Die Belagerung von Paris" separat erwerben. Die Erweiterung kostet einzeln 24,99 Euro.



Alternativ könnt ihr den Season Pass mit beiden Erweiterungen als Paket erwerben. Hierfür müsst ihr 39,99 Euro im Ubisoft Store zahlen. Wer die Gold Edition oder die Ultimate Edition von Assassin's Creed Valhalla gekauft hat, der hat den Season Pass und somit beide Erweiterungen automatisch gekauft.



Den Launch-Trailer zum Paris-DLC findet ihr hier:

Solltet ihr schon im Besitz des DLCs sein, müsst ihr die Erweiterung noch herunterladen und installieren. Ist auch das erledigt, müsst ihr euch in eure Heimatsiedlung begeben. Ihr erhaltet einen Brief von Randvi, der von neuen Besucher*innen in eurer Siedlung berichtet. Im Anschluss sollte der Questmarker die neuen Charaktere anzeigen und ihr könnt bei ihnen die Paris-Erweiterung starten, sobald ihr diese ansprecht.



Wieso startet meine Quest nicht? Falls ihr alle Schritte befolgt habt und trotzdem keinen Brief von Randvi erhaltet, seid ihr noch nicht weit genug im Spielfortschritt. Ihr müsst entweder die Grantabrycgscir- oder die Legracæstercir-Questreihe vollständig beendet haben, damit die Paris-Questreihe startet. Es reicht, einer der beiden genannten Questreihen zu beenden.



Wer sich auf die Reise nach Paris begeben möchte, für den könnten folgende Artikel interessant sein:

Feiert das Sigrblot-Fest mit kostenlosen Inhalten

Falls ihr den DLC nicht erworben habt, könnt ihr euch aktuell trotzdem an neuen Inhalten erfreuen. Bis zum 19. August 2021 läuft das Sigrblot-Fest, das neue Aktivitäten nach Assassin's Creed Valhalla bringt. Das Fest steht kostenlos für alle Spielenden zur Verfügung.



Während des Fests könnt ihr exklusive Belohnungen erhalten, indem ihr Festmarken sammelt und diese gegen besondere Gegenstände eintauscht. Eine Übersicht zu den neuen Aktivitäten findet ihr in unserem Artikel.



Habt ihr euch den Paris-DLC geholt?