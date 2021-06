Assassin's Creed Valhalla: Ubisoft kündigt weitere DLCs an und gibt bereits Hinweise

Wir müssen uns wohl tatsächlich noch länger gedulden, bis wir ein komplett neues Assassin's Creed-Spiel bekommen. Zumindest wird Ubisoft vorerst noch weiter an Assassin's Creed Valhalla festhalten und mit weiteren Inhalten versorgen. Auf der E3 Show gab Ubisoft sogar bereits einen Hinweis darauf, wie die Reise für Eivor weitergehen könnte.

Hat da jemand Odin gesagt?

Das Wikinger-Abenteuer rund um Eivor geht weiter. Nach diversen Patches, Events, Modi und den DLCs Zorn der Druiden (13. Mai 2021) und Die Belagerung von Paris (Sommer 2021) ist noch lange nicht Schluss. Zum ersten Mal in der Geschichte von Assassin's Creed bekommt ein Spiel auch im zweiten Jahr nach Release vollen Support und neue Inhalte.

Ubisoft Montreal arbeite bereits an neuen Erweiterungen, wie Senior Community Developer Karen Lee verriet. Genauer genommen teast sie bereits an, dass es in Zukunft um Odin gehen wird:

"Irgendwas sagt mir, dass Eivor mit Odin noch nicht fertig ist."

Aber nicht nur das lässt darauf schließen, dass es wieder mystisch zugehen wird.

Geht es im 3. DLC wirklich nach Muspelheim? Zusätzlich wurden Aufnahmen von einer verbrannten Umgebung und ein mit Runen verziertes Tor gezeigt, aus dem Lava fließt. Bestätigt ist zwar nichts, aber das könnte mit dem bereits spekuliertem Muspelheim zusammenhängen. Dabei handelt es sich um das Reich des Feuers in der nordischen Mythologie.

Was gibt's sonst noch neues zu AC Valhalla?

Ubisoft Forward auf der E3

Neben Assassin's Creed Valhalla gab es bei der Ubisoft Show neue Infos zu Far Cry 6, Rainbow Six Extraction und weiteren Spielen. Falls ihr mehr darüber wissen wollt, findet ihr alle Infos in unserer Übersicht zur Ubisoft Forward.

Wie findet ihr es, dass AC Valhalla noch mehr neue Inhalte bekommt? Hättet ihr euch lieber einen neuen Teil gewünscht? Und was sagt ihr zu dem Teaser?