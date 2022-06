Assassin's Creed kündigt kostenlosen Rogue-lite Modus für Valhalla und das nächste Event an

Ubisoft hat den Start des 15-jährigen Jubiläums der Assassin's Creed-Reihe mit einem kurzen Stream eingeläutet, der auch einige neue Infos zu Assassin's Creed Valhalla enthielt. Zusätzlich wurde auch ein neues Event zur Reihe angekündigt.

Assassin's Creed Valhalla bekommt neuen Modus und beendet bald Eivors Story

Der neue Modus nennt sich The Forgotten Saga und soll eine Art Rogue-lite Modus werden. Das heißt, sterbt ihr bei einem Durchlauf eines Dungeons, müsst ihr ihn von vorne beginnen, dürft aber vermutlich einige eurer Upgrades behalten, so etwa für eure Waffen. Der neue Modus spielt in Niflheim und lässt uns scheinbar als Odin gegen die Totengöttin Hel antreten.

Wann erscheint The Forgotten Saga? Einen genauen Termin gibt es für den Modus noch nicht, er soll aber im Sommer 2022 verfügbar und für alle Valhalla-Besitzer*innen kostenlos sein.

Hier könnt ihr euch die kurze Ankündigung einmal anschauen, los gehts ab 2:15:

Mehr zu Assassin's Creed:

Mehr Assassin's Creed wird im September angekündigt

Das war natürlich noch nicht alles, Ubisoft hat auch noch einige weitere Ankündigungen angeteast. So sollen wir Ende des Jahres das letzte Kapitel von Eivors Saga mit einem kostenlosen Upgrade spielen dürfen, die Valhalla Discovery Tour ist jetzt als Standalone-Expansion auf allen Plattformen verfügbar und Assassin's Creed: Origins ist bis zum 20. Juni kostenlos spielbar.

Außerdem wurde auch ein neues Event angekündigt, das die Zukunft von Assassin's Creed beleuchten soll. Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, der Stream soll aber im September stattfinden. Auch über die Inhalte hat Ubisoft sich noch eher bedeckt gehalten, es ist aber durchaus wahrscheinlich, dass wir das nächste Spiel der Reihe endlich zu sehen bekommen.

Was haltet ihr von dem neuen Modus The Forgotten Saga?