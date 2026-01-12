Tomb Raider-Serie auf Amazon Prime: Release, Cast und alles Wichtige im Überblick

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur Tomb Raider-Serie von Amazon.

Dass eine Live-Action-Serie zu Tomb Raider erscheint, hat Amazon bereits vor einigen Jahren enthüllt. Doch erst in den vergangenen Monaten gab es konkrete Informationen zur Besetzung und auch hinsichtlich der Produktion der Videospiel-Adaption. Damit ihr alles Wichtige im Blick habt, geben wir euch eine kompakte Übersicht.

Alles Wichtige zur Tomb Raider-Serie im Überblick

Wann die Serie konkret erscheint, hat Amazon noch nicht verraten. Da jedoch am 19. Januar 2026 die Dreharbeiten starten sollen, gehen wir bei planmäßigem Verlauf von einem Release ab Mitte 2027 aus. Wer spielt Lara Croft? In die Hauptrolle schlüpft Game of Thrones-Schauspielerin Sophie Turner. Informationen zum kompletten Cast findet ihr auf der zweiten Seite.

Bei der Serie handelt es sich um eine Amazon-Produktion, die exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt wird. Als Showrunnerin und Autorin fungiert Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), während Jonathan Van Tulleken (Shogun) Regie führt.

Die Serie soll gleich den neuen Videospielen einen eher erwachsenen Ton treffen. Was euch spielerisch ab 2026 erwartet, lest ihr übrigens hier:

