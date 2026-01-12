Tomb Raider-Serie auf Amazon Prime: Release, Cast und alles Wichtige im Überblick

Wir geben euch alle Infos zu Live-Action-Serie von Tomb Raider, die auf Amazon Prime erscheint.

Dennis Müller
12.01.2026 | 18:36 Uhr

Hier erfahrt ihr alles Wichtige zur Tomb Raider-Serie von Amazon.

Inhaltsverzeichnis
Dass eine Live-Action-Serie zu Tomb Raider erscheint, hat Amazon bereits vor einigen Jahren enthüllt. Doch erst in den vergangenen Monaten gab es konkrete Informationen zur Besetzung und auch hinsichtlich der Produktion der Videospiel-Adaption. Damit ihr alles Wichtige im Blick habt, geben wir euch eine kompakte Übersicht.

Alles Wichtige zur Tomb Raider-Serie im Überblick

  • Release: Wann die Serie konkret erscheint, hat Amazon noch nicht verraten. Da jedoch am 19. Januar 2026 die Dreharbeiten starten sollen, gehen wir bei planmäßigem Verlauf von einem Release ab Mitte 2027 aus.
  • Wer spielt Lara Croft? In die Hauptrolle schlüpft Game of Thrones-Schauspielerin Sophie Turner. Informationen zum kompletten Cast findet ihr auf der zweiten Seite.

Video starten 14:18 Gleich zwei neue Tomb Raider: Alles zu Catalyst und Legacy of Atlantis

Bei der Serie handelt es sich um eine Amazon-Produktion, die exklusiv auf Prime Video ausgestrahlt wird. Als Showrunnerin und Autorin fungiert Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), während Jonathan Van Tulleken (Shogun) Regie führt.

Die Serie soll gleich den neuen Videospielen einen eher erwachsenen Ton treffen. Was euch spielerisch ab 2026 erwartet, lest ihr übrigens hier:

Mehr zu Tomb Raider
Das neue Tomb Raider heißt Catalyst: Release, Schauplatz und der erste Blick auf die neue Lara Croft
von Dennis Müller
Das neue Tomb Raider heißt Catalyst: Release, Schauplatz und der erste Blick auf die neue Lara Croft
Tomb Raider Remake angekündigt und das wird wahrscheinlich ein echter Grafik-Hammer
von Dennis Müller
Tomb Raider Remake angekündigt und das wird wahrscheinlich ein echter Grafik-Hammer

Auf der zweiten Seite geben wir euch konkrete Infos zum Cast und verraten euch zudem, wo ihr die Live-Action-Serie streamen könnt.

Vorab verratet uns gerne in den Kommentaren, ob ihr euch auf die Serie freut und auch, ob der Cast für euch gut getroffen ist.

