Battlefield 2042: Unrealistische Luftkissenboote klettern Wände hoch wie Spider-Man

Battlefield 2042 hat kurz vor dem Launch an diesem Freitag noch immer einige technische Probleme. So viele, dass DICE eine eigene Liste mit Bugs und Fehlern angefertigt hat, um uns darauf vorzubereiten. Nicht alle ungewollten Elemente bedeuten jedoch unbedingt etwas schlechtes. Die Community hat mit den völlig unrealistischen Luftkissenbooten in Battlefield 2042 momentan einen großen Spaß.

Luftkissenboot gegen Schwerkraft

Wer die Gold/Ultime-Edition von Battlefield 2042 oder ein Abo bei EA Play besitzt, kann den Shooter bereits seit dem 12. November auf Playstation und Xbox zocken. Entsprechend machen schon unzählige Clips in den sozialen Medien die Runde. Besonders beliebt sind momentan Videos von den Luftkissenbooten, die mit Physik nicht viel am Hut haben. Besser als jedes Pferd aus Skyrim können die Fahrzeuge noch die steilste Felswand erklimmen.

Das funktioniert sogar mit glatten Hausfassaden und ist besonders praktisch, wenn man im obersten Stockwerk einen Punkt einnehmen will:

Das ist aber noch nicht alles: Die Luftkissenboote können nicht nur klettern wie Spider-Man, sondern auch fliegen wie Superman, und dabei scheinen sie fast genauso unzerstörbar wie der Man of Steel. Befindet sich eines der Fahrzeuge einmal in der Luft, könnt ihr sogar Hubschrauber vom Himmel holen.

Beliebt und gehasst: In der Community ist man sich uneins, ob DICE die Luftkissenboote möglichst schnell patchen soll oder ob Battlefield 2042 mit den magischen Vehikeln nicht sogar mehr Spaß macht. Letztendlich wird es aber wahrscheinlich einen Patch geben, also probiert die Fahrzeuge aus, solange sie noch Superhelden-Fähigkeiten besitzen.

Der offizielle Release von Battlefield 2042 erfolgt am 19. November für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC.

Weitere News zu Battlefield 2042:

Schlachthof-Maps im Portal-Modus

Eine andere beliebte Tätigkeit in Battlefield 2042 ist etwas weniger lustig. Im Portal-Modus, in dem Maps mit eigenen Regeln gebaut werden können, sind XP-Farmen besonders beliebt. Hierbei treten eine Handvoll schwer bewaffnete Spieler*innen gegen Bots und Menschen an, die nur mit einem Messer ausgerüstet werden und kaum Gesundheitspunkte besitzen. Auf diese Weise lässt sich schnell viel Erfahrung sammeln.

Habt ihr schon lustige oder absurde Sachen in Battlefield 2042 erlebt oder gesehen?