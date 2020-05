Battlefield 6 für PS5 & Xbox Series X kommt laut EA gut voran

Welches Szenario Battlefield 6, oder wie das Spiel letzten Endes offiziell heißen wird, bietet und welche Spielmodi wir erwarten können, ist noch nicht bekannt. Wir wissen aber, dass der Online-Shooter 2021 erscheinen soll. Doch die Corona-Krise hat bereits für einige Verzögerungen bei der Entwicklung neuer Spiele gesorgt. Das nächste Battlefield ist davon aber laut EAs CEO Andrew Wilson nicht betroffen. In einer Telefonkonferenz mit Investoren äußerte sich Wilson nun zum Status der Entwicklung.

"Battlefield kommt sehr, sehr gut voran. Wir sind begeistert von dem, was das Team [bei DICE] leistet. Und das wieder im Kontext einer Work-from-Home-Umgebung. Sie waren wirklich inspirierend darin, wie sie im Kontext des Battlefield-Universums weiterhin großartige Unterhaltung entwickelt haben, und ich freue mich darauf, wenn es nächstes Jahr erscheint."

Ein Battlefield für die Next Generation

PS5 und Xbox Sereis X sind wichtig: Das neue Battlefield soll Innovationen bieten, welche durch Next-Gen-Plattformen ermöglicht werden. Das bedeutet, das Spiel wird speziell für die PS5 und Xbox Series X entwickelt. Da die neuen Konsolen aber erst Ende des Jahres erscheinen, ergab es für EA keinen Sinn, den Online-Shooter schon 2020 zu veröffentlichen. Dazu meinte das Management des Unternehmens:

"Die Veröffentlichung von Battlefield [im Jahr 2020], in dem die neue Konsolenbasis noch relativ klein ist, wird dem Potenzial des Titels nicht wirklich gerecht, und das ist ein Teil dessen, was uns bei der Verlagerung des Titels in das Geschäftsjahr 22 angetrieben hat."

Fans der Battlefield-Reihe müssen sich also noch ein wenig länger gedulden, bevor sie den nächsten Teil spielen können. Eventuell bekommen wir den Online-Shooter aber schon während des EA Play Live 2020 Events am 11. Juni zu sehen. Electronic Arts will dann neue Spiele zeigen. Vielleicht ist das nächste Battlefield dabei.