Bericht: Days Gone bekommt keinen 2. Teil, obwohl es erfolgreich war

Der Open World-Titel Days Gone, in dem wir uns mit Biker Deacon nach einer weltweiten Pandemie nicht nur gegen Zombies behaupten müssen, wird vermutlich keinen Nachfolger bekommen. In einem Bloomberg-Bericht befasst sich Jason Schreier mit Sonys Blockbuster-Strategie und erwähnte dabei, wie Mitarbeiter des Bend Studios für andere Projekte eingeteilt wurden.

Für ein Days Gone 2 reicht es nicht aus

Die Entwickler:innen von Bend Studio sollen versucht haben, ein Days Gone 2 auf die Spur zu bringen - scheinbar erfolglos. Der Grund dafür soll aber nicht bei den Verkaufszahlen, sondern vielmehr bei der Entwicklung selbst liegen, wie Schreier in seinem Bericht ausführt:

"Obwohl das erste Spiel rentabel war, war seine Entwicklung langwierig und die Rezeptionen gemischt, so dass ein Days Gone 2 nicht als praktikable Option angesehen wurde. "

Days Gone kommt zwar nicht an den Erfolg eines The Last of Us 2 heran, steht mit einem aktuellen Metascore von 71 aber nicht allzu schlecht dar. Beim GamePro-Test erzielte der Endzeit-Titel abgewertet eine 82, was in etwa dem User Score von 8.3 gleicht. Sony scheint seinen Fokus aber wohl trotzdem anders zu setzen.

Naughty Dog steht vorne an

Genauer gesagt gehört Naughty Dog zu den Studios, die mehr Aufmerksamkeit von Sony erhalten. Wie Schreier in seinem Bericht schreibt, sollte ein Team von Bend Studio Naughty Dog bei der Entwicklung eines neuen Uncharted-Spiels helfen.

Ein weiteres Team wurde bei Naughty Dog zur Unterstützung eines Multiplayer-Spiels eingesetzt.

Das soll Entwickler von Bend aber nicht gefallen haben. Sie sollen sich sogar gesorgt haben, dass sie von dem Uncharted-Entwickler übernommen werden. Einige Mitarbeiter sollen deshalb auch freiwillig gegangen sein.

Nachdem die Leitung von Bend schließlich letzten Monat darum geben haben soll, vom Uncharted-Projekt abgezogen zu werden, sollen sie nun wieder an einem eigenen neuen Spiel arbeiten.

Wie wahrscheinlich ist das alles? Jason Schreier ist als vertrauenswürdiger Journalist bekannt, der sehr gut vernetzt ist. Dennoch bleibt abzuwarten, an was Bend Studios nun wirklich arbeitet. Wir fragen derweil bei Sony nach und wer weiß, vielleicht schafft es ein Days Gone 2 es ja doch irgendwann auf die PlayStation.

Days Gone aktuell gratis im PS Plus-Abo

Wer Days Gone, das im April 2019 auf PS4 herauskam, noch nicht gespielt hat und es nachholen will, kann das derzeit dank PS Plus tun. Im April können sich Abonnent:innen das Biker-Abenteuer ohne weitere Kosten herunterladen.

Das Spiel ist zudem Teil der PS Plus Collection, sofern ihr denn das Abo und eine PS5 besitzt. Wer lieber auf die PC-Version wartet, muss sich noch ein kleines bisschen gedulden.

Was würdet ihr von einem Days Gone 2 halten?