Die 7 spannendsten PS5-Exclusives, die euch 2024 erwarten

2023 hatte mit Final Fantasy 16 oder dem Burning Shores-DLC für Horizon Forbidden West schon ein paar tolle PS5-exklusive Highlights im Angebot. In wenigen Tagen folgt mit Marvel's Spider-Man 2 der nächste potenzielle Kracher.

Auch für das kommende Jahr sind bereits einige vielversprechende Spiele angekündigt. Wir zeigen euch sieben neue Spiele, auf die ihr euch 2024 freuen könnt und die nur für die PS5 oder zumindest konsolenexklusiv erscheinen. Viel Spaß!

Helldivers 2

3:14 Koop-Fans sollten diesen Shooter für PS5 und PC unbedingt auf dem Zettel haben

Genre: 3rd-Person-Shooter

3rd-Person-Shooter Entwickler: Arrowhead Game Studios

Arrowhead Game Studios Release: 8. Februar 2024

Bestätigt und auch schon kurz bevorstehend ist der Release von Helldivers 2. Ab dem 8. Februar könnt ihr euch wieder im Koop gegen allerlei Aliens behaupten, um die Freuden der Demokratie auch noch bis in die allerletzten Ecken des Weltraums zu tragen. Der Nachfolger macht dabei einiges anders als das Original von 2015. Am auffälligsten ist ganz klar der Wechsel von der Draufsicht zur Third-Person-Perspektive, der mit einer generellen Verbesserung der Grafik und einer höheren Dichte an Details einhergeht.

Weitestgehend gleich bleibt der Gameplay-Loop. Ihr fliegt zusammen mit anderen Spieler*innen hochriskante Einsätze und setzt dabei Zusatzausrüstung wie Geschütztürme oder Nuklearschläge ein, die direkt aus dem All abgeworfen werden. Friendly Fire ist dabei jederzeit angeschaltet, sodass eure Gruppe häufig ungewollt zu eurem härtesten Feind wird.

Final Fantasy 7: Rebirth

16:28 Zum ersten Mal mit Open World: So spielt sich Final Fantasy 7 Rebirth

Genre: Action-RPG

Action-RPG Entwickler: Square Enix

Square Enix Release: 29. Februar 2024

Den Anfang macht am 29. Februar mit Final Fantasy 7: Rebirth der zweite Teil der 2020 gestarteten Remake-Reihe. Nachdem der direkte Vorgänger eine gewohnt tolle Geschichte erzählte und obendrein besonders in der Intergrade-Version auch noch fantastisch aussah, sind die Erwartungen an das exklusiv für die PS5 erscheinende Rebirth natürlich entsprechend hoch.

Cloud, Tifa, Aerith und der Rest der bunten Held*innen-Gruppe verlassen die Metropole Midgar und bereisen die umliegenden Gebiete. Spielerisch bedeutet das vor allem, dass Rebirth euch mehr Freiheiten gibt als Final Fantasy 7 Remake. Auch optisch ist insgesamt mehr Abwechslung geboten.

Kollege Hannes hatte die Möglichkeit, eine knappe Stunde lang in das neue Action-RPG reinzuschnuppern und verrät euch seine Eindrücke in der Preview:

Silent Hill 2 Remake

3:10 Silent Hill 2-Remake - Erster Trailer zeigt die Neuauflage des Horrorklassikers - Erster Trailer zeigt die Neuauflage des Horrorklassikers

Genre: Action-Adventure, Horror

Action-Adventure, Horror Entwickler: Bloober Team

Bloober Team Release: 2024

Eines der besten Spiele 2023 ist das Remake von Resident Evil 4 und auch im kommenden Jahr erwartet euch die Neuauflage eines Horror-Klassikers aus den 2000er Jahren. Silent Hill 2 soll nämlich exklusiv für die PS5 erscheinen und den Geist der legendären Vorlage von 2001 einfangen. Das PS2-Original blieb vor allem wegen seiner besonders düsteren und melancholischen Gruselatmosphäre bis heute im Gedächtnis.

Das Remake entsteht bei Bloober Team, die unter anderem mit den Layers of Fear-Spielen unter Beweis gestellt haben, dass sie ein Händchen für Horrorspiele haben. Das Studio arbeitet dabei aber eng mit Entwickler*innen zusammen, die schon am Original beteiligt waren. So sind unter anderem Concept Artist Masahiro Ito und Komponist Akira Yamaoka wieder mit an Bord.

Marvel’s Wolverine

0:53 Marvel's Wolverine - Erster Teaser-Trailer zum neuen Spiel von Insomniac Games

Genre: Action-Adventure

Action-Adventure Entwickler: Insomniac

Insomniac Release: 2024-25

Mit Marvel's Spider-Man 2 zeigt sich Insomniac Games in diesem Jahr für eines der größten und wichtigsten PS5-Exclusives verantwortlich. Eine ähnliche Rolle könnte das kalifornische Studio auch im PlayStation-Lineup im kommenden Jahr einnehmen. Marvel's Wolverine soll nämlich bekannten Insidern zufolge im Herbst 2024 erscheinen.

Zum 2021 angekündigten Superhelden-Abenteuer gibt es bisher nur wenige offizielle Informationen und auch nur einen kurzen Teaser. Gerüchten zufolge soll der Titel aber keine offene Welt bieten und sich beim Level-Design eher an den neueren God of War-Spielen orientieren. Im Vergleich zu Spider-Man soll Wolverine auch deutlich brutaler und erwachsener ausfallen. Eine Freigabe ab 18 Jahren steht wohl im Raum.

Rise of the Rōnin

1:42 Rise of the Ronin ist das neue PS5-Exclusive der Nioh-Macher mit Japan-Setting

Genre: Action-RPG

Action-RPG Entwickler: Team Ninja

Team Ninja Release: 2024

Nachdem das Studio mit Wo Long: Fallen Dynasty einen Ausflug ins chinesische Mittelalter gewagt hat, kehrt Team Ninja, das Entwicklerteam hinter Nioh, 2024 mit Rise of the Ronin ins feudale Japan zurück. Der neue Titel der Soulslike-Experten geht dabei im Vergleich zu den eben genannten Spielen ein paar andere Wege.

So gibt es eine Open World, was den Vergleich zu Ghost of Tsushima nahelegt. Gleichzeitig sollen die Einflüsse des Souls-Genres weiterhin deutlich zu spüren sein. Es handelt sich also womöglich um das erste Elden Ring-like. Einen offiziellen Releasetermin gibt es für Rise of Ronin noch nicht, es soll aber auf jeden Fall 2024 soweit sein.

Noch mehr spannende Spiele, die 2024 erscheinen, findet ihr in unserer Liste der größten Grafik-Hoffnungen:

Death Stranding 2

4:06 Death Stranding 2 endlich enthüllt und der Trailer ist mal wieder sehr mysteriös

Genre: Action

Action Entwickler: Kojima Productions

Kojima Productions Release: 2024-25

Death Stranding 2 hat die schwere Aufgabe, in die Fußstapfen eines der einzigartigsten Spiele der vergangenen Jahre zu treten. Dieses Mal haben Spieler*innen aber immerhin schon eine Vorstellung davon, worum es in dem Sci-Fi-Universum in etwa geht. Mastermind Hideo Kojima wird aber sicher wieder einen Weg finden, um mit diesen Erwartungen zu brechen.

Über den zweiten Teil ist bisher kaum etwas bekannt. Norman Reedus, Léa Seydoux und Troy Baker werden in ihren bekannten Rollen zurückkehren. Der erste und bisher einzige Trailer deutet dabei an, dass dieses Mal eventuell auch die von Léa Seydoux (u.a. James Bond: Spectre, Dune) verkörperte Fragile als spielbare Figur auftreten könnte. 2024 ist als Erscheinungsjahr noch nicht bestätigt, vieles deutet aber darauf hin.

Fairgame$

1:49 Mit Fairgames will Sony Payday 2 angreifen – mit Hip-Hop und 'coolen' Banden

Genre: Multiplayer-Shooter

Multiplayer-Shooter Entwickler: Haven Studios

Haven Studios Release: 2024-25

Zu guter Letzt könnte auch Fairgame$ echtes Hit-Potenzial entfalten. Der PvPvE-Shooter ist das erste eigene Spiel von Haven Studios und nimmt sich klassische Heist-Spiele wie PayDay als Vorbild. Als Team aus Ganov*innen überfallt ihr hier im Koop in einer düsteren Sci-Fi-Welt Banken, Unternehmen und milliardenschwere Privatpersonen.

Ihr müsst euch dabei aber nicht nur mit etwaigen Sicherheitsvorkehrungen auseinandersetzen, sondern auch mit anderen Gangster-Gruppen. Wie die Runden im Detail ablaufen und wie viel Extraction-Shooter in Fairgame$ steckt, ist aktuell noch unklar. Auch zum Release gibt es noch keine genauen Informationen, Ende 2024 erscheint aber realistisch.

