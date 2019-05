Den Jägermantel ablegen und sich stattdessen als infizierter Bewohner Yharnams durch die Straßen Metzeln? Eine neue Bloodborne-Mod macht genau das möglich - und sie funktioniert wunderbar einfach.

So funktioniert die neue Bloodborne-Mod

Die Modifikation für das PS4-exklusive Action-Rollenspiel von From Software stammt vom bekannten Bastler Lance McDonald und soll sowohl für das komplette Hauptspiel als auch für den DLC The Old Hunters funktionieren. Fertig ist die Mod allerdings nicht, sie befindet sich aktuell noch in Arbeit.

Nichtsdestotrotz, in den unteren Videos macht die Mod bereits eine sehr gute Figur: Um in die Rolle eines feindlichen Gegenübers zu schlüpfen, visiert der Spieler sie einfach an, aktiviert also das Lock-On. Der Übergang vom Jäger hin zur neuen Spielfigur ist nahtlos.

Es gibt aber einen Haken: Denn es sei nicht möglich, das gesamte Spiel in der Haut eines feindlichen Charakters durchzuspielen. Man darf sich laut McDonald nicht zu weit von seiner ursprünglichen Spielfigur entfernen, ansonsten werde man zurückgesetzt.

Nach eigenen Angaben habe der Entwickler lediglich drei Tage gebraucht, um diese Funktion ins Spiel zu bringen. In den unteren Videos könnt ihr euch selbst davon überzeugen.

Currently working on a Bloodborne mod that allows you to take control of enemies by locking onto them. Works on any enemy. Proof of concept but working nice so far, lots of work left to go to make it useable though. pic.twitter.com/Dkmkpa6xpR — Lance McDonald (@manfightdragon) May 23, 2019

You can't travel too far away from where you left the player character or you'll despawn, so it's not like you can just go off and play the whole game this way. Still, fun. pic.twitter.com/R4zeagjtFe — Lance McDonald (@manfightdragon) May 23, 2019