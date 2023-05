Wenn das Bloodborne-Remaster doch nur Realität werden würde...

Bloodborne ist mittlerweile so etwas wie der Running Gag unter Sony-Jüngern mit Hang zu knüppelschweren Rollenspielen. Sobald auch nur der geringste Hoffnungsschimmer auf eine Neuauflage besteht, eskalieren die Fans in den sozialen Medien und wünschen sich ein Remaster, einen 60 fps-Patch für die PS5 oder eine PC-Version herbei.

Eine Ankündigung seitens Sony gab es nie, zumindest eine PC-Version von Bloodborne scheint aber beim PlayStation-Hersteller und den ehemaligen Entwickler*innen zu lagern. Die Hinweise darauf sind mehr als deutlich.

Screenshot lässt auf PC-Version schließen

Innerhalb der FromSoftware-Community genießt das PS4-exklusive Action-Spektakel höchstes Ansehen und auch ihr habt Bloodborne im großen Ranking auf den zweiten Platz hinter dem Open World-Blockbuster Elden Ring gevotet.

Kein Wunder also, dass jeder Info-Happen zu einer möglichen Neuauflage von den Fans inhaliert wird, egal wie klein er sein mag.

Das ist auch jüngst wieder geschehen, als der Souls-Experte Lance McDonald einen Screenshot in einem Bloodborne-Wiki entdeckt hat, der eine PC-Version von Bloodborne zeigen soll. Zu sehen ist zwar nur eine Ölurne, die unterscheidet sich bei der Beleuchtungsqualität jedoch deutlich von Screenshots aus der eigentlichen PS4-Version:

Außerdem ist das Bild, das der ehemalige Environment Artist Marcos Domenech anfertigte, nach einem einzigartigen Schema benannt. Darin taucht nämlich "SPRJ-win64" auf, was laut Lance McDonald nur dann der Fall ist, wenn Screenshots von Bloodborne in einem Entwickler-Menü angefertigt wurden.

Deshalb ist die Ölurne so brisant: Das im Bild dargestellte, glühende Behältnis ist zwar ziemlich unspektakulär, für Spekulationen um eine PC-Version von Bloodborne aber enorm wichtig. Die Urne taucht nämlich erst im The Old Hunters-DLC und auch nur dort auf, weshalb davon auszugehen ist, dass Domenech Zugriff auf das komplette Spiel samt Add-on hat.

Wie glaubwürdig ist der 'Leak'?

McDonald hat vor einem Jahr Angaben gemacht, dass er während einer Japanreise Bloodborne auf einem Windows 7-PC sehen konnte. Beweise lieferte er nie, er sprach aber davon, dass die PC-Version über eine Ausführungsdatei mit dem Kürzel "SPRJ" geöffnet wurde - also genau wie in dem Bild zur Urne.

Mit dem Screenshot existiert also nun ein Hinweis darauf, dass er die Wahrheit gesagt haben könnte, und aus der Luft gegriffen wäre die Annahme auch nicht wirklich.

PlayStation-Spiele werden primär auf PCs entwickelt und entsprechende Versionen für Werbematerial verwendet. Viele der im PSN-Store veröffentlichten Screenshots dürften zum Beispiel aus einer theoretischen PC-Version stammen, was auch dazu passen würde, dass die dort gezeigte Grafikqualität weit über das tatsächliche Spiel hinausgeht.

Dieser Marketing-Screenshot von Ludwig dem Verfluchten könnte beispielsweise aus der nie veröffentlichten PC-Version stammen, da er sich grafisch deutlich vom Boss-Kampf im Spiel abhebt.

Bekanntheit erlangte McDonald, indem er Bloodborne und Dark Souls 3 auf gemoddeten PS4-Konsolen in 60 statt 30 fps spielbar machte, mehr dazu haben wir hier zusammengefasst:

Nicht der einzige inoffizielle Screenshot der geheimen PC-Version

Marcos Domenech scheint vorrangig am DLC von Bloodborne gearbeitet zu haben, was auch aus seinen Einträgen auf der professionellen Künstler*innen-Webseite Artstation hervorgeht. Dort hat er zahlreiche Screenshots hochgeladen, die allesamt aus der PC-Version zu stammen scheinen.

Und die sind teilweise über sechs Jahre alt!

Wir konnten aber auch noch das Portfolio von Felix Mendoza auf Artstation entdecken. Der ehemalige Lighting Supervisor von Bloodborne hat ebenfalls Screenshots mit dem verräterischen Kürzel "SPRJ-win64" hochgeladen, die mit einer hohen Bildschärfe und einer perfekten Beleuchtung visuell anspruchsvoller aussehen als das fertige PS4-Spiel.

Hier zwei beeindruckende Beispiele:

Dass es in irgendeiner Form dort draußen eine PC-Version von Bloodborne gibt, wird wohl an diesem Punkt kaum noch jemand anfechten. Dass sie in einem veröffentlichungsfertigen Zustand vorliegt, bezweifeln wir anhand der gesammelten Informationslage aber.

Bloodborne auf dem PlayStation-Showcase?

Sony hat für Mittwoch, den 24. Mai, einen einstündigen Stream angekündigt, der euch die neuesten Entwicklungen aus dem Hause PlayStation präsentiert. Bloodborne könnte dort eine Rolle spielen, dabei ist jedoch vielleicht eher der Wunsch der Vater des Gedankens.

Vielleicht hält uns Sony mit einem Trailer aber ja davon ab, ins kalifornische PlayStation-Hauptquartier einzubrechen und sämtliche PCs nach der PC-Version von Bloodborne abzugrasen. Ihr seid gewarnt!

Remake, Remaster, PC-Version – Was würdet ihr euch am ehesten für Bloodborne wünschen?