Fieser Bug lässt Animal Crossing-Charaktere spurlos verschwinden

Fans klagen über einen fiesen Bug in Animal Crossing: New Horizons, der Charaktere an gewissen Tagen spurlos von der Insel verschwinden lässt. Außerdem häufen sich seit dem letzten Update weitere Probleme. Wir erläutern euch das Problem, das die Inselidylle stört.

Darum geht es: Kürzlich erschien zu Animal Crossing: New Horizons das Frühlingsupdate 1.10a, das nötig ist, um am Hochzeitssaison-Event teilzunehmen. YouTuber Crossing Channel berichtet, dass für viele Spielerinnen und Spieler seit dem letzten Update Charaktere an einzelnen Tagen komplett von der Insel verschwänden.

Sie seien dann auch nicht an den üblichen Plätzen zu finden, an denen man sie leicht übersehen kann, wie in Gebäuden oder hinter einem Baum, an dem sie lehnen und sich ausruhen. Der YouTuber demonstriert das anhand seiner vergeblichen Suche nach Renee.

Er erklärt, dass sich die Charaktere an Tagen in Luft auflösen, an denen sie normalerweise das Museum besuchen würden. Die Fälle mysteriösen Verschwindens häufen sich offenbar seit dem kürzlich erschienenen Update. Für Fans, die jeden Tag ihre Inselfreundschaften pflegen möchten, ist das sehr ärgerlich.

Hier könnt ihr euch das Problem mit den verschwundenen Inselbewohnern einmal anschauen:

Anscheinend betrifft das Problem zumindest nicht alle Fans. Dafür gibt es weitere Probleme, die laut Crossing Channel in den letzten Wochen verstärkt auftauchen, wie beispielsweise den Vogel Gulliver, der statt am Strand an zufälligen Orten auftaucht und dann sehr schwierig zu finden ist. Es bleibt zu hoffen, dass Nintendo diese Probleme beheben wird.

Die Hochzeitssaison ist gestartet

Der Juni hat erneut die Hochzeitssaison in Animal Crossing: New Horizons eingeläutet. Während des Events können Fans auf Harveys Insel reisen und für das Pärchen Rosina und Bjönr die perfekten Hochzeitsfotos schießen. Als Belohnung gibt es sogenannte Liebeskristalle, die gegen spezielle Möbel eingetauscht werden können. Es lohnt sich also, für die Fotos richtig zu dekorieren, damit ihr eure Liebeskristalle maximieren könnt. Das Hochzeitsevent läuft noch bis zum 30. Juni 2021.

