Animal Crossing: New Horizons – Diese beiden neuen Items bekommt ihr nur noch kurze Zeit

Bisher war lediglich die Hochzeitssaison als Juni-Event für Animal Crossing: New Horizons bestätigt. Jetzt hat Nintendo bekannt gegeben, dass es eine weitere Festivität geben wird: Das Drachenbootfest am 14. Juni.

Zwei leckere Items: Zum Anlass des Feiertages gibt es außerdem zwei neue Gegenstände, die ihr schon jetzt ergattern könnt. Die beiden Leckereien sind jedoch nur noch bis zum Beginn des Events am 14. Juni erhältlich. Wir erklären euch, worum es sich handelt und wie ihr an die Items gelangt.

Das sind die neuen Items in Animal Crossing

Bei den Festtags-Items handelt es sich um zwei asiatische Spezialitäten. Zum einen chinesische Zongzi (unten im Bild), Klebereis mit Bambusblättern umwickelt, und zum anderen koreanische Tteok, eine Art Reiskuchen, der in verschiedenen Formen serviert werden kann. Während die Zongzi traditionell am Drachenbootfest verspeist werden, gehören die Tteok zum koreanischen Dano-Fest, das aber ebenfalls am 14. Juni gefeiert wird.

So kommt ihr an das Essen: Beide Speisen könnt ihr schon jetzt abstauben. Hierfür rennt ihr ins Service Center und öffnet die Nook-App. Die saisonalen Gegenstände kosten euch jeweils 1.000 Sternis. Anschließend könnt ihr die Leckereien in eurem Haus als Dekoration auf einem Tisch (oder an einem Ort eurer Wahl) platzieren.

Das ist sonst noch neu im Juni

Die Hochzeitssaison läuft noch den ganzen Monat und bringt viele neue Möbel und Dekorations-Items mit sich. Was der Event sonst noch zu bieten hat, erfahrt ihr in unserem ausführlichen Hochzeits-Guide.

Das ist aber natürlich noch nicht alles. Wie jeden Monat, besiedeln neue Fische, Meerestiere und Insekten eure Inseln, die ihr für eure Sammlungen einfangen könnt.

Was es Neues in Nooks Laden gibt und welche Bewohner im Juni ihren Geburtstag feiern, lest ihr in unserem Übersichtsartikel zu allen Juni-Neuerungen in Animal Crossing: New Horizons.

