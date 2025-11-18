Falls ihr Call of Duty: Black Ops 7 zockt, solltet ihr unbedingt mal einen Blick in den Black Ops 6-Battle Pass werfen - dort winken nämlich noch Belohnungen

Bei Call of Duty lohnt sich aktuell ein Blick zurück. Denn der Fortschritt in Black Ops 7 levelt gleichzeitig auch den Battle Pass in Black Ops 6.

Tobias Veltin
18.11.2025 | 12:20 Uhr

Möglicherweise levelt ihr gerade den Battle Pass in Black Ops 6 auf, ohne es zu ahnen. Lasst die Goodies nicht ungenutzt! Möglicherweise levelt ihr gerade den Battle Pass in Black Ops 6 auf, ohne es zu ahnen. Lasst die Goodies nicht ungenutzt!

Mit dem Release von Black Ops 7 sind viele Call of Duty-Fans vermutlich direkt auf den neuesten Serienteil umgestiegen – und haben dem im letzten Jahr erschienenen Black Ops 6 den Rücken gekehrt. Es lohnt sich aber durchaus, nochmal in den "alten" Teil hineinzuschauen. Denn dort winken Goodies, die auch in Black Ops 7 eingesetzt werden können.

Denn: Wer aktuell Fortschritt in Black Ops 7 sammelt, levelt damit gleichzeitig auch den Battle Pass von Season 6 in Black Ops 6 weiter auf. Wer dort also noch nicht alles freigeschaltet hat, macht das jetzt möglicherweise ganz unbewusst beim Spielen des neuesten Call of Duties (via gamerant.com).

Video starten 1:24 Call of Duty: Black Ops 7: Launch-Trailer zum neuen Shooter

Nicht alle Boni auch in Black Ops 7 nutzbar

Um die freigeschalteten Boni wie zum Beispiel Double-XP-Token zu claimen, müsst ihr aber aktiv Black Ops 6 starten und dort dann ins entsprechende Battle Pass-Menü navigieren. Habt ihr die Goodies eingesackt, könnt ihr sie auch in Black Ops 7 nutzen.

Allerdings gilt das nicht für alle Goodies. Denn abseits von den erwähnten Double-XP-Tokens, Kaugummis für den Zombies-Modus und ausgewählten Operator-Skins sind Black Ops 6-Freischaltungen wie beispielsweise Waffenbaupläne nicht mit Black Ops 7 kompatibel.

Den größten Nutzen habt ihr also, wenn ihr beide Black Ops-Teile parallel spielt. Ungenutzt lassen solltet ihr die Boni auf jeden Fall nicht.

Activision und Treyarch hatten Anfang Oktober 2025 den letzten Battle Pass für Black Ops 6 veröffentlicht, zusammen mit drei neuen Maps, diversen Waffen und einer Kollaboration mit dem Predator-Filmfranchise.

In Black Ops 7 gibt es bislang noch keinen Battle Pass, bis zur Veröffentlichung dauert es aber vermutlich nicht mehr allzu lang. Ende November/Anfang Dezember dürfte Season 1 an den Start gehen, dann können Fans auch im neuen CoD auf die Jagd nach Battle Pass-Belohnungen gehen.

Kauft ihr euch in CoD jedes Mal den Battle Pass oder macht ihr das ganz nach Lust und Laune?

Call of Duty: Black Ops 7

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 14.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

