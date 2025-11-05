Call of Duty Black Ops 7-Preload: Datum und Uhrzeit für den Vorab-Download bekannt

Das neue CoD erscheint am 14. November und jetzt steht auch fest, an welchem Datum und um welche Uhrzeit ihr den Vorab-Download starten könnt.

Tobias Veltin
05.11.2025 | 09:50 Uhr

Ab Anfang nächster Woche könnt ihr Call of Duty: Black Ops 7 preloaden. Ab Anfang nächster Woche könnt ihr Call of Duty: Black Ops 7 preloaden.

Noch etwas mehr als eine Woche, dann geht das neue CoD an den Start. Call of Duty: Black Ops 7 hat ein Zukunfts-Setting und liefert erneut das komplette Paket aus Kampagne, Koop und Multiplayer.

Wie üblich werdet ihr die notwendigen Dateien für den Shooter vorab herunterladen können, wenn ihr Black Ops 7 bereits digital gekauft haben solltet. Jetzt haben Activision und Entwickler Treyarch bekannt gegeben, wann genau ihr den Preload starten könnt.

Video starten 2:20 CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe

Preload für Call of Duty: Black Ops 7

  • Datum: 10. November
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit
  • Plattformen: Alle (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC)

Wie groß ist der Download? Offizielle Zahlen zu den File Sizes von Black Ops 7 sind noch nicht bekannt. Laut diversen Gerüchten zu den Downloadgrößen sollen diese aber deutlich kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Wenn ihr Black Ops 7 heruntergeladen habt, könnt ihr pünktlich zum Launch des Shooters loslegen. Auch hierzu haben Activision und Treyarch nun konkrete Uhrzeiten bekannt gegeben,

  • Datum: 13/14. November
  • Uhrzeiten: Zwischen 12:00 Uhr mittags am 13.11. und 07:00 Uhr morgens am 14.11. (Konsole), 6:00 Uhr morgens am 14.11 (PC)

Hinweis: Für die Konsolenversionen ist nur ein grober Zeitraum angegeben, wir rechnen mit einer Freischaltung des Spiels um Mitternacht (14.11.) bzw. in den frühen Morgenstunden.

Black Ops 7 spielt im Jahr 2035. Die Welt steht am Abgrund und der aus Black Ops 2 bekannte David Mason und sein Team bekommen es mit einem manipulativen Feind zu tun, der unter allen Umständen aufgehalten werden muss. Darüber hinaus gibt es auch den obligatorischen Versus-Multiplayer-Modus und einen Koop, in dem ihr gemeinsam gegen immer stärker werdende Zombiewellen antretet.

Seid ihr direkt zum Launch von Black Ops 7 dabei?

Call of Duty: Black Ops 7

Genre: Shooter

Release: 17.11.2025 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

