Call of Duty Black Ops 7-Preload: Datum und Uhrzeit für den Vorab-Download bekannt

Ab Anfang nächster Woche könnt ihr Call of Duty: Black Ops 7 preloaden.

Noch etwas mehr als eine Woche, dann geht das neue CoD an den Start. Call of Duty: Black Ops 7 hat ein Zukunfts-Setting und liefert erneut das komplette Paket aus Kampagne, Koop und Multiplayer.

Wie üblich werdet ihr die notwendigen Dateien für den Shooter vorab herunterladen können, wenn ihr Black Ops 7 bereits digital gekauft haben solltet. Jetzt haben Activision und Entwickler Treyarch bekannt gegeben, wann genau ihr den Preload starten könnt.

2:20 CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe

Autoplay

Preload für Call of Duty: Black Ops 7

Datum: 10. November

10. November Uhrzeit: 18:00 Uhr deutscher Zeit

18:00 Uhr deutscher Zeit Plattformen: Alle (PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One und PC)

Wie groß ist der Download? Offizielle Zahlen zu den File Sizes von Black Ops 7 sind noch nicht bekannt. Laut diversen Gerüchten zu den Downloadgrößen sollen diese aber deutlich kleiner ausfallen als in den vergangenen Jahren.

Wenn ihr Black Ops 7 heruntergeladen habt, könnt ihr pünktlich zum Launch des Shooters loslegen. Auch hierzu haben Activision und Treyarch nun konkrete Uhrzeiten bekannt gegeben,

Datum: 13/14. November

13/14. November Uhrzeiten: Zwischen 12:00 Uhr mittags am 13.11. und 07:00 Uhr morgens am 14.11. (Konsole), 6:00 Uhr morgens am 14.11 (PC)

Hinweis: Für die Konsolenversionen ist nur ein grober Zeitraum angegeben, wir rechnen mit einer Freischaltung des Spiels um Mitternacht (14.11.) bzw. in den frühen Morgenstunden.

Hier findet ihr noch mehr Infos zu Call of Duty: Black Ops 7:

Black Ops 7 spielt im Jahr 2035. Die Welt steht am Abgrund und der aus Black Ops 2 bekannte David Mason und sein Team bekommen es mit einem manipulativen Feind zu tun, der unter allen Umständen aufgehalten werden muss. Darüber hinaus gibt es auch den obligatorischen Versus-Multiplayer-Modus und einen Koop, in dem ihr gemeinsam gegen immer stärker werdende Zombiewellen antretet.

Seid ihr direkt zum Launch von Black Ops 7 dabei?