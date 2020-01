Call of Duty-Easter Egg erinnert an legendäre Schleichmission aus CoD 4

Call of Duty: Modern Warfare bietet ein ganz besonderes Easter-Egg. Vor allem Veteranen dürften sich darüber freuen, was ein Spieler jetzt entdeckt hat. Es handelt sich dabei um eine kleine, aber feine Hommage an eine der berühmtesten und besten Missionen des ganzen Franchises: Auf einem Waffen-Skin versteckt sich eine Verneigung vor "Gut Getarnt" beziehungsweise "All Ghillied Up".

Modern Warfare-Easter Egg weckt wohlige Erinnerungen an Call of Duty 4

Was ist das für ein Easter-Egg? Auf dem "Flesh Wound"-Waffenskin, den ihr für die DMR EBR-14 kaufen könnt, lässt sich eine Gravur erkennen. Diese Gravur besteht aus Koordinaten, die auf den ersten Blick natürlich nur wenig aussagen.

Das Besondere an diesen Koordinaten ist aber natürlich, wo sie hinführen. Sie beschreiben nämlich einen Ort, den altgediente Fans der Call of Duty-Reihe nur allzu gut kennen dürften: Prypjiat, die verlassene Stadt in der Nähe des Reaktorblocks 4 von Tschernobyl.

Geschickte Hommage: Die Call of Duty 4: Modern Warfare-Mission "All Ghillied Up" (auf Deutsch "Gut Getarnt") spielt genau dort. Passend zum Waffen-Skin dreht sich in der legendären Stealth-Mission alles um einen Ghillie-Tarnanzug.

Darum war die Schleich-Mission in Call of Duty 4: Modern Warfare so besonders

Cool, innovativ & neu: Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von CoD 4: Modern Warfare hatte es so etwas noch nicht gegeben. Die komplette Mission und ihr gesamter Aufbau war so neuartig, dass sie in der Shooter-Welt nachhaltigen Eindruck hinterlassen hat. Unzählige Spiele haben sich davon inspirieren lassen.

Die Kombination aus Schleichen, Warten und vorsichtigem Vorgehen war auch in der Geschichte des Call of Duty-Franchises etwas Neues. Vor allem mit der darauffolgenden Mission, die das Konzept nochmal auf den Kopf stellt und alles eskalieren lässt, entfaltete "Gut getarnt" eine ungeahnte Wucht und Spannung.

Wie die Entwicklung der ungewöhnlichen Mission vonstatten gegangen ist und wodurch die Entwickler insiriert wurden, wird hier in einem ausführlichen Video erklärt. Unter anderem standen Metal Gear Solid und Half-Life dafür Pate.

