Call of Duty: Modern Warfare-Launch: Alle Infos zu Preload & Startzeit

Der Release von Call of Duty: Modern Warfare steht kurz bevor. Wer das Spiel digital vorbestellt hat, kann es auf PS4 und Xbox One bereits im Preload herunterladen. Aber viele Fans fragen sich, wann genau der Shooter live geht und ab welcher Uhrzeit sie losspielen können. Wir sammeln hier alle Infos zum Launch samt Preload- und Startzeiten.

Call of Duty: Modern Warfare-Preload für PS4 & Xbox One ist schon live

Call of Duty: Modern Warfare erscheint für PS4, Xbox One und den PC. Die unterschiedlichen Fassungen unterscheiden sich allerdings zum Teil auch in den Launch-Zeiten. Vor allem alle Spieler in Nordamerika können sich freuen: Dort kann Call of Duty: Modern Warfare nämlich schon ab dem 24. Oktober gespielt werden.

Preload bereits gestartet: Wer Call of Duty: Modern Warfare auf PS4 oder Xbox One vorbestellt hat, kann den Militär-Shooter jetzt schon herunterladen. Die PC-Fassung geht erst am Dienstag, 22.10.2019, in den Preload.

Wie viel Speicherplatz ihr dafür braucht, kann schwanken. Die PS4-Version lässt sich zum Beispiel in einzelnen Paketen herunterladen. Während das Basisspiel etwa 60 GB auf eurer Festplatte einnimmt, können insgesamt weit über 100 GB zusammen kommen.

Ab wann genau kann ich spielen?

Ab Mitternacht. PS4 & Xbox One gehen gleichzeitig an den Start. Zumindest in Europa und allen anderen Regionen außer Nordamerika können CoD-Fans um 0 Uhr anfangen zu zocken. Also in der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober.

In den USA beziehungsweise in Nordamerika geht Call of Duty: Modern Warfare schon etwas früher live. Soll heißen: Um 6PM Pacific / 7PM Mountain / 8PM Central / 9PM Eastern Time am 24. Oktober.

Retail-Versionen von Call of Duty: Modern Warfare

Launch-Events: Es gibt Kaufhäuser und Einzelhändler, die spezielle Mitternachts-Events veranstalten. Habt ihr Call of Duty: Modern Warfare nicht digital, sondern als physische Retail-Fassung vorbestellt, müsst ihr euch beim entsprechenden Geschäft erkundigen, wann ihr das Spiel abholen könnt.

Es kommt auch immer wieder vor, dass Retail-Fassungen früher in den Handel kommen. Manche Online-Händler verschicken die Spiele zum Beispiel besonders früh, damit die Fans auch sicher rechtzeitig spielen können.

Schon gestern waren offenbar erste Versionen für 250 US-Dollar im Umlauf. Dabei kann es aber natürlich passieren, dass die Server noch gar nicht online beziehungsweise das Spiel nicht freigeschaltet ist.

Habt ihr Call of Duty: Modern Warfare schon heruntergeladen?

