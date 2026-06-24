"Ich hasse alles daran": Persona 5 Royal trifft auf Call of Duty Mobile und Fans sind sich einig, dass das niemand will

Die Phantom Thieves aus "Persona 5 Royal" tauchen als Operator-Skins in Call of Duty Mobile auf – die Community ist skeptisch. (© Activision Blizzard)

Activision Blizzards mobiler Call of Duty-Ableger hat eine neue Kollaboration angekündigt. Nach dem hauseigenen Hero-Shooter Overwatch ist nun ein Crossover mit dem JRPG Persona 5 Royal angekündigt. Genauer gesagt kommen vier der Phantomdieb*innen als Operator-Skins ins Spiel.

Der zugehörige Trailer kommt bei der Community aber nicht gut an, schließlich ist der markante Stil von Persona 5 Royal ziemlich schwer in 3D-Umgebungen zu übertragen. Hinzu kommt die Diskussion über einen seltsam hartnäckigen Fluch.

8:40 Call of Duty: Modern Warfare 4-Team erklärt die Ziele bei der Entwicklung des Multiplayer-Modus

Autoplay

3D-Modelle sehen laut Fans "nie gut aus"

Der Trailer zur "Call of Duty Mobile x Persona 5 Royal"-Kollaboration wurde unter anderem vom Persona-Fan "ScrambledFaz" auf X hochgeladen. Die etwas mehr als eine Minute lange Vorschau sollte eigentlich Lust auf den Auftritt der "Phantomdiebe der Herzen machen", löst bei Spieler*innen aber vor allem Unbehagen aus.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

An dem Clip wurde inbesondere grundlegende Kritik laut:

"MinhIchigo" zweifelt daran, dass 2D-Charaktere je sauber in ein 3D-Modell übertragen werden können; während "UnhandMeFiend" einfach "alles daran hasst".

"c_oniichan" fragte wiederum, was Call of Duty überhaupt noch sei – und ob es sich langsam zum "Fortnite für hartgesottene Ego-Shooter-Spieler" entwickle.

In eine ähnliche Kerbe schlägt "Gvtyshifter11" mit gespielter Verwirrung, dass CoD eigentlich für Kriegsszenarien bekannt sei – also wann genau waren die Persona-Charaktere im Kalten Krieg im Dienst?

Mehr zum Thema Call of Duty Modern Warfare 4: Early Access für die Kampagne bestätigt - ab diesem Datum geht es los von Tobias Veltin

Schlägt der Persona-5-Fluch wieder zu?

Abseits davon kursiert aber auch die Diskussion über ein Kuriosum, das Call of Duty Mobile bald treffen könnte. Denn Kollaborationen mit Persona 5 Royal sind geradezu berüchtigt dafür, dass das Partnerspiel innerhalb eines Jahres eingestellt wird.

Prominente "Opfer" dieses Fluchs sind meistens Gacha-Spiele wie Dragalia Lost, Fullmetal Alchemist Mobile oder Nier: Reincarnation:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Natürlich handelt es sich hierbei um das denkpsychologische Phänomen des Bestätigungsfehlers ("confirmation bias"), schließlich haben noch ein paar Spiele mehr eine Kollaboration mit den Phantomdieben der Herzen enthüllt – und bisher überlebt.

Was denkt ihr: Kann eine Persona-5-Kollaboration mit Call of Duty: Mobile funktionieren – oder beschwört ihr ebenfalls den Fluch heraus?