"Ich hasse alles daran": Persona 5 Royal trifft auf Call of Duty Mobile und Fans sind sich einig, dass das niemand will

Activision Blizzards mobiler Call of Duty-Ableger hat eine neue Kollaboration angekündigt. Nach dem hauseigenen Hero-Shooter Overwatch ist nun ein Crossover mit dem JRPG Persona 5 Royal angekündigt. Genauer gesagt kommen vier der Phantomdieb*innen als Operator-Skins ins Spiel.
Der zugehörige Trailer kommt bei der Community aber nicht gut an, schließlich ist der markante Stil von Persona 5 Royal ziemlich schwer in 3D-Umgebungen zu übertragen. Hinzu kommt die Diskussion über einen seltsam hartnäckigen Fluch.
3D-Modelle sehen laut Fans "nie gut aus"
Der Trailer zur "Call of Duty Mobile x Persona 5 Royal"-Kollaboration wurde unter anderem vom Persona-Fan "ScrambledFaz" auf X hochgeladen. Die etwas mehr als eine Minute lange Vorschau sollte eigentlich Lust auf den Auftritt der "Phantomdiebe der Herzen machen", löst bei Spieler*innen aber vor allem Unbehagen aus.
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An dem Clip wurde inbesondere grundlegende Kritik laut:
- "MinhIchigo" zweifelt daran, dass 2D-Charaktere je sauber in ein 3D-Modell übertragen werden können; während "UnhandMeFiend" einfach "alles daran hasst".
- "c_oniichan" fragte wiederum, was Call of Duty überhaupt noch sei – und ob es sich langsam zum "Fortnite für hartgesottene Ego-Shooter-Spieler" entwickle.
- In eine ähnliche Kerbe schlägt "Gvtyshifter11" mit gespielter Verwirrung, dass CoD eigentlich für Kriegsszenarien bekannt sei – also wann genau waren die Persona-Charaktere im Kalten Krieg im Dienst?
Schlägt der Persona-5-Fluch wieder zu?
Abseits davon kursiert aber auch die Diskussion über ein Kuriosum, das Call of Duty Mobile bald treffen könnte. Denn Kollaborationen mit Persona 5 Royal sind geradezu berüchtigt dafür, dass das Partnerspiel innerhalb eines Jahres eingestellt wird.
Prominente "Opfer" dieses Fluchs sind meistens Gacha-Spiele wie Dragalia Lost, Fullmetal Alchemist Mobile oder Nier: Reincarnation:
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Natürlich handelt es sich hierbei um das denkpsychologische Phänomen des Bestätigungsfehlers ("confirmation bias"), schließlich haben noch ein paar Spiele mehr eine Kollaboration mit den Phantomdieben der Herzen enthüllt – und bisher überlebt.
Was denkt ihr: Kann eine Persona-5-Kollaboration mit Call of Duty: Mobile funktionieren – oder beschwört ihr ebenfalls den Fluch heraus?
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