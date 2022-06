CoD: Modern Warfare 2 gibt seinen offiziellen Enthüllungstermin bekannt

Das Releasedatum für Call of Duty Modern Warfare 2 haben wir zwar bereits, wissen aber sonst kaum Details zum Modern Warfare-Nachfolger. Das soll sich jetzt aber bald ändern, denn Activision und Infinity Ward haben mit einem kurzen Teaser den großen Reveal des Spiels angekündigt, der uns bald mehr verraten soll.

Wann wird Call of Duty Modern Warfare 2 revealed? Am 8. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit sollen wir mehr zum Spiel zu sehen bekommen.

Was genau beim Reveal gezeigt werden wird, wissen wir noch nicht, aber in wenigen Tagen sind wir schlauer. Den kurzen aber stimmungsvollen Teaser-Trailer könnt ihr euch bis dahin hier anschauen:

Das ist im Trailer zu sehen: Viel verrät der Trailer noch nicht, aber wir sehen zumindest mit Task Force 141 ein paar alte Bekannte wieder, zu denen auch Captain Price, Johnny "Soap" MacTavish und Simon "Ghost" Riley gehören. Ein kurzer Ausblick auf die Umgebung am Ende deutet auf ein Wüstensetting hin, möglicherwiese in Mexiko. Die Videobeschreibung teilt außerdem den Slogan des Spiels: "The ultimate weapon is team." (zu deutsch: die ultimative Waffe ist das Team)

Diese Gerüchte und Infos gibt es bereits Call of Duty Modern Warfare 2:

Auch den Release von Call of Duty Modern Warfare 2 kennen wir bereits, das Spiel soll am 28. Oktober 2022 für PlayStation und Xbox erscheinen. Obwohl Activision bald zu Microsoft gehört, sollten sich Xbox-Nutzer*innen aber wohl keine Hoffnungen machen, dass CoD: MW 2 zum Release direkt im Game Pass landet.

Der Hype um den Modern Warfare-Nachfolger hat derweil auch Kollege Tobi ergriffen, der sich jetzt endlich mal wieder so richtig auf einen Call of Duty-Teil freut, wie er in seiner Kolumne erklärt.

Was erwartet ihr euch vom Call of Duty Modern Warfare 2-Reveal?