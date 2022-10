Modern Warfare 2: Leak zeigt, wie Fußballer Neymar und Pogba als CoD-Operatoren aussehen

Klingt komisch, ist aber wohl so: In naher Zukunft können wir innerhalb von Call of Duty Modern Warfare 2 wahrscheinlich auch als Fußballer Gegner über den Haufen ballern. Zumindest haben Dataminer Hinweise darauf gefunden, die sich jetzt verdichten. Es gibt sogar schon die ersten beiden Bilder von zwei Fußballern, die als Operatoren ins Spiel zu kommen scheinen. Wer will, kann sich ansehen, welche Figur Pogba und Neymar in CoD abgegben.

Klage gegen Activision Blizzard: Aktuell ist gegen Call of Duty-Publisher Activision Blizzard eine Klage wegen Diskriminierung, sexuellen Übergriffen und schlechten Arbeitsbedingungen im Gange. Alle Infos zu den Vorwürfen von vor einigen Monaten findet ihr hier, alles zum Skandal rund um CEO Bobby Kotick hier. Einen Kommentar von GamePro-Chefredakteurin Rae Grimm bezüglich unserer Berichterstattung zum Thema findet ihr hier.

Call of Duty trifft Fußball: Bilder von Neymar und Pogbar im Spiel geleakt

Darum geht's: Call of Duty Modern Warfare 2 wird genau wie seine Vorgänger um diverse Inhalte nach dem Launch erweitert. Dazu zählen höchstwahrscheinlich viele Multiplayer-Maps, neue Waffenbaupläne und natürlich auch Operatoren. Allem Anschein nach bekommen wir in dieser Hinsicht sogar Fußballer aus der echten Welt im Spiel zu Gesicht.

So sehen sie aus: Dataminer haben jetzt auch noch zwei Bilder der ersten Fußballer im Spiel entdeckt. Das heißt, dass ihr euch nun schon im Voraus anschauen könnt, wie Neymar und Pogba innerhalb von Call of Duty und als Modern Warfare 2-Operatoren aussehen werden, falls das geleakte Material echt ist. Ihr findet die beiden Bilder hier auf imgur. Sie stammen eigentlich vom Twitter-Account CodSploitz, wurden dort aber offenbar direkt wieder gelöscht.

Nicht im Trikot: Einigermaßen überraschend für manche, für viele aber beruhigend, dürfte die Tatsache sein, dass die beiden Fußballstars hier nicht einfach nur in normalen Klamotten oder in ihren (Nationalmannschafts-)Trikots im Spiel auftauchen. Stattdessen sehen sie genauso militärisch wie die restlichen Operatoren aus und würden nicht groß auffallen, wenn es keine weltberühmten Stars wären.

Aber Vorsicht: Freut euch nicht zu früh! Selbstverständlich handelt es sich bei diesem Datamining-Fund nicht um offizielle Bilder. Wir wissen offiziell noch nicht einmal, ob die beiden Fußballer überhaupt wirklich ins Spiel kommen, geschweige denn, ob sie dann auch so aussehen. Bis es eine offizielle Ankündigung gibt, solltet ihr das Ganze also mit Vorsicht genießen.

Hier könnt ihr euch schon einmal den Test zur Kampagne von Call of Duty Modern Warfare 2 ansehen:

Es geht jetzt los: Wer Call of Duty Modern Warfare 2 vorbestellt hat, kann schon seit Tagen die Singleplayer-Kampagne spielen. Wer nur auf den Mutliplayer aus ist, kann ab heute oder spätestens morgen zum regulären Launch Hand anlegen. Alle Infos zu Preload und Multiplayer-Launch gibt es hier.

Freut ihr euch auf die Fußball-Operatoren? Wie findet ihr deren Look?