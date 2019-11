Call of Duty: Modern Warfare - Doppelte XP im Multiplayer ab sofort live

Am 3. Dezember startet die erste Season von Call of Duty: Modern Warfare. Bis es soweit ist, lohnt sich ein Abstecher in den Multiplayer-Modus ganz besonders. Ab heute bekommen alle Spieler doppelte Erfahrungspunkte in allen Mehrspieler-Varianten.

Wann gibt es doppelte XP?

Ab sofort bis zum 2. Dezember (Montag)

2-fache Erfahrungspunkte in allen Modi

Nicht für Missionen und Herausforderungen

für Missionen und Herausforderungen Das Event multipliziert nicht die XP-Tokens. Solltet ihr davon welche haben, spart sie unbedingt für später auf

Das hat Publisher Activision in einem Blog-Post bekannt gegeben. Außerdem gab es noch ein paar Erklärungen dazu, was beim Start der kommenden Season mit eurem Offiziersrang passiert. Modern Warfare verzichtet nämlich auf die klassischen Prestige-Ränge. Mit dem neuen Content wird allerdings trotzdem euer Offiziersrang zurückgesetzt.

Offiziersrang wird zurückgesetzt

Stattdessen leveln alle Spieler ganz normal und linear auf. Sobald ihr Stufe 56 erreicht habt, gilt das als Offiziersrang. Den könnt ihr bis maximal 155 steigern. Zum Start der neuen Season werden alle wieder auf Rang 56 zurückgesetzt. Alle Abzeichen, Statistiken und Blaupausen, die ihr für die jeweiligen Ränge erhalten habt, bleiben euch natürlich erhalten.

Mit Saison 1 könnt ihr euch dann erneut hochleveln und wiederum neue Ribbons, etc. freispielen. Beim Start von Season 2 geht es dann wieder zurück auf Stufe 56 und so weiter. Solltet ihr es noch nicht so weit geschafft haben, sind die doppelten Erfahrungspunkte eine gute Gelegenheit zum Aufholen.

