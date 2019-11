Dass die erste Season für den Shooter Call of Duty: Modern Warfare im Dezember starten würde, war schon länger bekannt, jetzt gibt es aber endlich einen offiziellen Launch-Termin. Der ist am 3. Dezember und von da an wird es jede Menge kostenlosen Content-Nachschub für den Shooter geben.

Auf einer Übersichtsgrafik könnt ihr bereits einen Blick auf die geplanten Inhalte werfen. Und Serien-Veteranen werden dabei erfreut feststellen, dass es zukünftig in Modern Warfare auch drei Map-Klassiker aus Call of Duty 4: Modern Warfare geben wird. Die vielen Gerüchte dazu haben sich also bewahrheitet.

Diese CoD4-Maps gibt's bald in Modern Warfare

Crash

Diese mittelgroße Karte gehört zu den beliebtesten Maps in Call of Duty 4: Modern Warfare. Angelegt in einer Stadt im Irak kämpft ihr in Häusern und Straßen rund um einen abgestürzten Helikopter. Crash besticht durch seinen Mix aus unübersichtlichen und offenen Bereichen. Shipment

Eine der kleinsten Maps der Call of Duty-Serie. Hier duelliert ihr euch in einem sehr kompakten Bereich zwischen Frachtcontainern. Matches auf dieser Map arten oft in Chaos aus, besonders gut eignet sich die Karte für Free-for-All-Runden. Vacant

In Vacant geht es in einem verlassenen Bürokomplex in der ukrainischen Stadt Pripyat zur Sache. Die meisten Duelle finden hier traditionell in den Innenbereichen statt, es gibt aber auch einen Außenbereich, der er ermöglicht, den Komplex aus unterschiedlichen Richtungen zu betreten.

Infinity Ward hat sich hier wirkliche Evergreens ausgesucht, und obwohl - oder gerade weil - die Maps schon bekannt sind, dürften sie das bisherige Map-Angebot von Modern Warfare sinnvoll erweitern.

Diese Inhalte kommen noch mit Season 1

In der Übersicht sind die kommenden Gratis-Inhalte für Modern Warfare aufgelistet:

Ground War Map:

Port

2-gegen-2-Karten:

Cargo

Atrium

Multiplayer-Modi:

Reinforce

Gunfight OSP

Infected

Neue Spec OPs-Inhalte:

Bomb Squad

Grounded

Pitch Black

Just Reward

Neue Waffen:

RAM-7

Holger-26

Call of Duty: Modern Warfare ist für die PS4, die Xbox One und den PC erhältlich.

